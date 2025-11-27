Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να συνέστησε αυτή την εβδομάδα στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, να μην προχωρά σε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την Κίνα σχετικά με το ζήτημα της κυριαρχίας της Ταϊβάν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Wall Street Journal χθες Τετάρτη, βασιζόμενη σε Ιάπωνες αξιωματούχους και πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο κ. Τραμπ συζήτησε με την κ. Τακαΐτσι έπειτα από συνδιάλεξή του με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, που αναφέρθηκε επί μακρόν –σχεδόν για τη μισή διάρκεια της συνομιλίας– στην υπόθεση της Ταϊβάν, που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην ιαπωνική κυβέρνηση ενήμερες σχετικά επιβεβαίωσαν πως ο αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την πρωθυπουργό του αρχιπελάγους να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση.