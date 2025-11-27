Αυξημένος ήταν ο μισθός του Δεκεμβρίου για πάνω από 75.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς μπήκαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό και οι αυξήσεις που φέρνει το νέο μισθολόγιο αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025. Τα αναδρομικά για τρεις μήνες κυμαίνονται από 150 έως 1.545 ευρώ, αλλά τελικά έφτασαν «ψαλιδισμένα» στους ένστολους λόγω της παρακράτησης φόρου που πραγματοποιήθηκε με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα.

Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες αναμένεται να πάρουν εισοδηματική «ανάσα» από τον Ιανουάριο του 2026 με την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας. Με τις μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές θα παρακρατείται λιγότερος φόρος στις μηνιαίες αποδοχές τους, με τους πιο κερδισμένους να είναι όσοι έχουν παιδιά, μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, και οι νέοι έως 30 ετών. Μικρότερη παρακράτηση φόρου σημαίνει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα.

Νέο μισθολόγιο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στα μισθολόγια των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και οι οποίες ισχύουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025, είναι οι εξής:

Ο βασικός μισθός για κάθε αξιωματικό και υπαξιωματικό διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό. Για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας προβλέπονται 4 διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους. Για κάθε κατηγορία ορίζονται 20 μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 20.

Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών, όλων των κατηγοριών, από το κατώτερο στο αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο θα απαιτείται υπηρεσία 3 ετών στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο και 2 ετών για κάθε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.

Οι βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των συντελεστών προσαύξησης, στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ. Έστω στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθμό Αστυνόμου Β’, κατηγορίας Α’, με 15 έτη συνολικής υπηρεσίας, δικαιούται να λαμβάνει βασικό μισθό 1.860 ευρώ [1.824 (Μ.Κ. 8) Χ 1,02 = 1.860,48].

Επιδόματα και αποζημιώσεις

Πέρα από τον βασικό μισθό, στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας παρέχονται και επιδόματα και παροχές κατά μήνα, όπως οικογενειακή παροχή, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, επίδομα θέσης ευθύνης.