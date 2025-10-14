Στην αύξηση της αποζημίωσης για τη νυχτερινή εργασία των ενστόλων κατά 20% από 1/1/2025 καθώς και το αν υπάρχει πρόθεση για μια ουσιαστικότερη αύξηση αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ο υπουργός Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Από τον Ιανουάριο έως σήμερα έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Παρεμβάσεις που αναγνωρίζουν έμπρακτα τη δυσκολία, την επικινδυνότητα και τη σημασία της αποστολής τους. Από τον Ιούλιο του 2025 καταβάλλεται το Επίδομα Επικινδυνότητας, ύψους 100 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το νέο μισθολόγιο για την Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό, που προβλέπει μεσοσταθμικά επιπλέον αυξήσεις της τάξης των 110 ευρώ τον μήνα, ενώ σε στελέχη με πολλά έτη υπηρεσίας το ποσό ξεπερνά τα 200 ευρώ μηνιαίως. Όσοι υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας θα ωφεληθούν και από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026», δήλωσε ο υπουργός.

«Ένα ζευγάρι με εισόδημα 20.000 ευρώ ο καθένας και δύο παιδιά εξοικονομεί 1.200 ευρώ τον χρόνο, ενώ με τρία παιδιά το όφελος φτάνει τα 2.600 ευρώ. Επιπλέον, οι νέοι αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες έως 25 ετών θα έχουν μηδενικό φόρο εισοδήματος, ενώ για όσους είναι έως 30 ετών ο συντελεστής περιορίζεται στο 9%. Περαιτέρω, τον Απρίλιο θα υπάρξει επιπρόσθετη αύξηση, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Η στήριξη των ανθρώπων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας είναι σταθερή επιλογή μας. Γιατί η ασφάλεια των πολιτών και η αναγνώριση όσων τη διασφαλίζουν αποτελούν θεμέλιο μιας δίκαιης και ισχυρής κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο νέο μισθολόγιο ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε:

«Είναι μια δίκαιη μεταρρύθμιση. Διορθώνει χρόνιες αδικίες και εξορθολογίζει τις αποδοχές με έναν απλό, καθαρό και προβλέψιμο τρόπο. Πλέον, ο βασικός μισθός συνδέεται αποκλειστικά με τα έτη υπηρεσίας, με 20 κοινά κλιμάκια για όλα τα Σώματα, ενώ ο βαθμός κάθε στελέχους αποδίδεται μέσω συντελεστή προσαύξησης, από 1,00 έως 1,23. Έτσι, κάθε ένστολος γνωρίζει ακριβώς πώς θα εξελίσσεται ο μισθός του σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του και θα λαμβάνει αυξήσεις τόσο βάσει ετών υπηρεσίας όσο και βάσει βαθμολογικής εξέλιξης. Για παράδειγμα, ένας Υπαστυνόμος Β΄ 25 ετών με 4 έτη υπηρεσίας θα λάβει αύξηση στις μικτές μηνιαίες αποδοχές 115 ευρώ, από τα 1.515 ευρώ στα 1.630 ευρώ».

«Οι καθαρές του αποδοχές, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2026 για νέους έως 25 ετών, αυξάνονται από 1.100 σε 1.300 ευρώ, δηλαδή αύξηση 200 ευρώ μηνιαίως. Αρχιφύλακας 42 ετών με 20 έτη υπηρεσίας θα λάβει αύξηση στις μικτές μηνιαίες αποδοχές 146 ευρώ, από τα 1.775 ευρώ στα 1.921 ευρώ. Η αλλαγή αυτή αφορά πάνω από 75.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και το δημοσιονομικό αποτύπωμα ξεπερνά τα 121 εκατ. ευρώ ετησίως. Είναι μια επένδυση στην αναγνώριση των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή», συνέχισε.

Σχετικά με το πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι ένστολοι ο υπουργός εξήγησε πως:

«Οι αυξήσεις τίθενται σε ισχύ από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Οι ένστολοι θα τις δουν στους λογαριασμούς τους το ερχόμενο διάστημα, μετά την ψήφιση του νόμου και όσο το δυνατόν συντομότερα, ανάλογα με τη δυνατότητα των οικονομικών υπηρεσιών των Σωμάτων να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, όλοι θα λάβουν τα ποσά αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης. Αυτό αφορά όλα τα Σώματα Ασφαλείας: την Αστυνομία, το Λιμενικό και την Πυροσβεστική».

Αναφορικά με το επίδομα παραμεθορίου ο κ. Πιερρακάκης τόνισε μεταξύ άλλων πως «αυτό ήταν αίτημα πολλών ετών από πλευράς των αστυνομικών και προσπαθήσαμε να βρούμε τα χρήματα για να το ικανοποιήσουμε. Χορηγείται με αντικειμενικά, γεωγραφικά και επιχειρησιακά κριτήρια, με βάση την εγγύτητα στα σύνορα, σε αναλογία με ό,τι ισχύει για τις μονάδες προκαλύψεως στις ίδιες περιοχές των Ενόπλων Δυνάμεων. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες».