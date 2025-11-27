Να δηλώσουν άμεσα το IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού καλεί η ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογούμενους που δικαιούνται την επιστροφή ενός ενοικίου. Όσοι δεν το πράξουν θα μείνουν εκτός πληρωμής.

Ήδη έχει εντοπιστεί μια κρίσιμη ομάδα περίπου 30.000 φορολογουμένων που δεν έχουν καταχωρίσει IBAN, γεγονός που «μπλοκάρει» την πίστωση των ποσών. Όσοι δεν κινηθούν άμεσα, κινδυνεύουν να μην πληρωθούν.

Τα βήματα για τη δήλωση IBAN

Για να διορθώσουν την εκκρεμότητα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

Να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην πλατφόρμα myAADE.

Να επιλέξουν «Μητρώο & Επικοινωνία» και έπειτα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Να προσθέσουν τον λογαριασμό τους, βεβαιώνοντας ότι είναι ενεργός και στο όνομά τους.

Όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση, μπορούν να υποβάλουν αίτημα ελέγχου στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά.

Οι συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης είναι:

Μη τήρηση των προϋποθέσεων για φοιτητική μίσθωση.

Παραβίαση όρων όταν υπάρχουν περισσότερες από μία φοιτητικές κατοικίες.

Ασυμφωνία μισθώματος όταν έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό — απαιτούνται παραστατικά πληρωμών και το μισθωτήριο.

Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο φορολογούμενος πληροί τις προϋποθέσεις, αποστέλλεται κατάσταση δικαιούχων στη ΓΔΗΛΕΔ και ακολουθεί η πληρωμή.

Ποιοι θα δουν αύριο χρήματα και πόσα

Αύριο Παρασκευή (28/11) πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν ποσά έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξημένα κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ έως 800 ευρώ προβλέπονται για τη φοιτητική κατοικία και κάθε φοιτητή.

Όμως οι ασυνεπείς ενοικιαστές, που άφησαν απλήρωτα ενοίκια το 2024, θα δουν μειωμένη ή μηδενική ενίσχυση, καθώς το ποσό δεν υπολογίζεται στο συμφωνημένο μίσθωμα αλλά στα πραγματικά εισπραχθέντα που δηλώνονται στο Ε2. Όσοι έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για κύρια ή φοιτητική κατοικία θα επιστρέψουν ολόκληρη την επιδότηση με επιτόκιο 8,76% και θα αποκλειστούν από το μέτρο για τρία χρόνια.