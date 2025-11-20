Πάνω από 1,1 εκατ. ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου στις 28 Νοεμβρίου 2025, καθώς η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει τις τελικές διασταυρώσεις μεταξύ φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων μισθωτηρίων.

Η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τη φοιτητική κατοικία το ποσό διαμορφώνεται έως 800 ευρώ ανά φοιτητή.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση

Οι ενοικιαστές που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά δεν θα λάβουν την ενίσχυση μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να εξεταστεί η περίπτωσή τους.

Οι μισθωτές θα πρέπει να καταθέσουν αίτημα επανεξέτασης στην αρμόδια υπηρεσία για τη φορολογική τους δήλωση μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι κύριοι λόγοι μη καταβολής της ενίσχυσης περιλαμβάνουν:

Μη πλήρωση των προϋποθέσεων για τις μισθώσεις φοιτητικών κατοικιών.

Μη συμμόρφωση με τους όρους σε μία ή περισσότερες φοιτητικές μισθώσεις.

Ασυμφωνία στο δηλωμένο και το συμβατικό μίσθωμα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται τραπεζικά παραστατικά και το αντίστοιχο μισθωτήριο.

Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις θα ανοίξει ο δρόμος των πληρωμών.

Τα κριτήρια

Για να χορηγηθεί η ενίσχυση, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια:

Άγαμοι: Εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης: Εισόδημα έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Εισόδημα έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η οικογενειακή περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

«Κόφτης» για όσους έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια

Για όσους ενοικιαστές έχουν καθυστερήσεις πληρωμών, το ποσό της ενίσχυσης θα είναι μειωμένο ή ακόμη και μηδενικό. Η ΑΑΔΕ υπολογίζει το επίδομα με βάση τα πραγματικά εισπραχθέντα ενοίκια που δηλώνονται στο Ε2 από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας και όχι το συμφωνημένο μίσθωμα στο μισθωτήριο.

Καμπάνες και ψευδή στοιχεία

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιζόμενη με οφειλές. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, το ποσό χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις, ενώ ο ενοικιαστής αποκλείεται από αντίστοιχες επιδοτήσεις για τρία χρόνια.