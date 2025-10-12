«Μπλόκο» στους ενοικιαστές που αφήνουν απλήρωτα ενοίκια βάζει η ΑΑΔΕ με έναν μηχανισμό ελέγχου για την επιδότηση ενοικίου. Όσοι έχουν χρέη προς τους ιδιοκτήτες τους, θα βλέπουν πλέον την ενίσχυση να κόβεται ή ακόμη και να μηδενίζεται.

«Κλειδί» οι δηλώσεις ανείσπρακτων μισθωμάτων

Οι δηλώσεις των ιδιοκτητών για ανείσπρακτα ενοίκια γίνονται πλέον το σημείο αναφοράς για την ΑΑΔΕ. Αν ένας ιδιοκτήτης έχει δηλώσει στη φορολογική δήλωση που υπέβαλε φέτος ότι δεν έχει εισπράξει τα μισθώματα, τότε αυτόματα η επιδότηση δεν θα κατευθύνεται στον ενοικιαστή.

Η φορολογική δήλωση λειτουργεί έτσι ως «οδηγός» για την ΑΑΔΕ, που θα διασταυρώνει τα στοιχεία των μισθώσεων, το ύψος των εισπραχθέντων ποσών και το εάν η μίσθωση είναι ενεργή.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να επιβεβαιώσει τη σχέση ενοικιαστή-ιδιοκτήτη και το πραγματικό ύψος του καταβληθέντος ενοικίου.

Όταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του συμβολαίου, αλλά αποκλειστικά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα. Αυτό σημαίνει ότι οι κακοπληρωτές ενοικιαστές κινδυνεύουν να λάβουν μειωμένο ή και μηδενικό επίδομα.

Ο χρόνος για την επιστροφή ενός ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές μετράει ανάποδα. Η επιδότηση φτάνει έως 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο για την κύρια κατοικία και έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία. Θα καταβληθεί αυτόματα στα τέλη Νοεμβρίου, χωρίς καμία αίτηση από τον δικαιούχο, μέσω της ΑΑΔΕ. Το ποσό θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς, με βάση τα στοιχεία από τα έντυπα Ε1, Ε2 και τις δηλώσεις μίσθωσης.

Το βοήθημα παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Αυστηρές κυρώσεις για ψευδή στοιχεία

Για όσους δηλώσουν ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία προβλέπονται βαριές συνέπειες. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ανακριβείς δηλώσεις μισθώσεων, το επίδομα χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις. Παράλληλα, ο ενοικιαστής-παραβάτης αποκλείεται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία χρόνια, ενώ σε περιπτώσεις συστηματικών παραβάσεων τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο.