Η πλειονότητα των ενοικιαστών στρέφεται σε μικρές κατοικίες και παλαιότερα ακίνητα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία για τις μισθώσεις του 2025. Ένας στους δύο ενδιαφερόμενους επέλεξε διαμέρισμα έως 50 τετραγωνικών μέτρων, ενώ τρεις στους δέκα νοίκιασαν κατοικία από 75 έως 100 τ.μ. Παράλληλα, τα τρία στα τέσσερα ακίνητα (74,1%) που ενοικιάστηκαν είναι άνω των 20 ετών, το 19,5% αφορά κατοικίες ηλικίας 6 έως 20 ετών, ενώ μόλις το 6,4% εντάσσεται στην κατηγορία των νεόδμητων (έως πέντε ετών).

Τα δεδομένα προέρχονται από την πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς για τη μισθωτική αγορά κατοικίας το 2025, η οποία αναδεικνύει ότι οι ενοικιαστές εξακολουθούν να δίνουν έμφαση στην ανακαίνιση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, πέρα από την τοποθεσία. Αντίθετα, το ενδιαφέρον για τεχνολογίες «smart home» παραμένει περιορισμένο.

Η ετήσια ανάλυση της εταιρείας, βασισμένη στα στοιχεία των εκμισθώσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου των 88 γραφείων και άνω των 1.200 συμβούλων ακινήτων της RE/MAX Ελλάς, αποτυπώνει με σαφήνεια τις τάσεις που διαμορφώνονται στη μισθωτική αγορά και τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 44,7% των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., το 21,9% ακίνητα 51–75 τ.μ., ενώ το 30,1% αφορά μεγαλύτερα διαμερίσματα 76–150 τ.μ. Μόλις το 3,3% των ενοικιάσεων αντιστοιχεί σε κατοικίες άνω των 151 τ.μ.

Οι περισσότεροι ενοικιαστές αναζητούν φωτεινά, διαμπερή σπίτια, κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς, με χώρους στάθμευσης και δυνατότητα φιλοξενίας κατοικιδίων. Αντίθετα, η ζήτηση για “έξυπνους” αυτοματισμούς είναι ακόμα χαμηλή, ενώ παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για ανακαινισμένα ακίνητα. Η θέρμανση με φυσικό αέριο κυριαρχεί σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ στην Περιφέρεια προτιμώνται ακόμη το πετρέλαιο και τα κλιματιστικά.

Αττική

Στην Αττική, οι μισθώσεις επικεντρώνονται κυρίως σε μικρά και μεσαίου μεγέθους διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, το 53,7% αφορά κατοικίες έως 75 τ.μ., ενώ το 45,2% ακίνητα 76–150 τ.μ. Μόνο το 1,1% των μισθώσεων αφορά κατοικίες άνω των 151 τ.μ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός μικρότερων μισθώσεων εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας και τα δυτικά προάστια, ενώ στα βόρεια και νότια προάστια προτιμώνται κατοικίες 75–150 τ.μ. Στον Πειραιά, η πλειονότητα των μισθώσεων αφορά διαμερίσματα 50–75 τ.μ.

Ως προς την ηλικία, το 84,9% των ενοικιαζόμενων κατοικιών είναι άνω των 20 ετών, ενώ μόνο το 4,3% αφορά νεόδμητα ακίνητα έως πέντε ετών. Το εύρημα αυτό αντικατοπτρίζει τη σύνθεση του αποθέματος της αγοράς αλλά και τις οικονομικές επιλογές των ενοικιαστών.

Στα χαρακτηριστικά των ακινήτων, το 94% των ενοικιαστών ζητά διαμπερή και φωτεινά σπίτια, το 62% δίνει προτεραιότητα στην ηρεμία της περιοχής, ενώ το 56% ενδιαφέρεται για θέα, εξωτερικό χώρο ή πάρκινγκ. Η ανακαίνιση αποτελεί ζητούμενο για το 82%, ενώ τα κουφώματα αλουμινίου ή νέας τεχνολογίας (PVC) προτιμώνται από το 94% συνολικά. Το 75% των ενοικιαστών ζητά φυσικό αέριο για θέρμανση, ενώ η πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς παραμένει κρίσιμο κριτήριο (94%). Η τεχνολογία «smart home» εξακολουθεί να ενδιαφέρει περιορισμένο ποσοστό (19%).

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η ζήτηση επικεντρώνεται σε μικρότερες κατοικίες, με το 63,1% των μισθώσεων να αφορά ακίνητα έως 50 τ.μ., και το 17,9% διαμερίσματα 51–75 τ.μ. Στην ανατολική Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά, Θέρμη) αυξάνεται η ζήτηση για μεγαλύτερες κατοικίες 75–150 τ.μ., ενώ στο κέντρο κυριαρχούν ακίνητα 50–100 τ.μ. Στη δυτική Θεσσαλονίκη, οι περισσότερες μισθώσεις αφορούν κατοικίες έως 50 τ.μ.

Όπως και στην Αττική, η πλειονότητα των ακινήτων είναι παλαιά. Το 83,7% των μισθώσεων αφορά κατοικίες άνω των 20 ετών, ενώ μόλις το 3,4% νεόδμητα.

Οι ενοικιαστές στη Θεσσαλονίκη δίνουν έμφαση στη φωτεινότητα και το διαμπερές του ακινήτου (88%), ενώ το 62% προτιμά ακίνητα με εξωτερικό χώρο ή θέα και κοντά σε ΜΜΜ. Η ησυχία της περιοχής ενδιαφέρει μόνο το 25%. Μικρό ενδιαφέρον παρατηρείται για αποθηκευτικούς χώρους (12%). Όσον αφορά την επίπλωση, το 50% προτιμά ακίνητο χωρίς επίπλωση, το 12% επιπλωμένο, και το 38% δηλώνει αδιάφορο. Η θέρμανση με φυσικό αέριο αποτελεί καθολικό ζητούμενο (100%).

Περιφέρεια

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι μισθώσεις αφορούν κυρίως μικρά και μεσαία ακίνητα. Το 39,6% των ενοικιάσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., το 23,2% 51–75 τ.μ., και το 33,1% 76–150 τ.μ. Μόνο το 4,1% των μισθώσεων αφορά κατοικίες άνω των 151 τ.μ.

Η παλαιότητα των ακινήτων στην Περιφέρεια είναι μικρότερη σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα: 66,8% των μισθώσεων αφορά ακίνητα άνω των 20 ετών, 17,6% κατοικίες 16–20 ετών, και 15,6% ακίνητα έως 15 ετών.

Υπάρχουν, ωστόσο, τοπικές διαφοροποιήσεις. Σε Λάρισα και Βόλο, προτιμώνται νεότερες κατοικίες έως 150 τ.μ., ενώ σε Ρέθυμνο, Κομοτηνή και τμήματα του Βόλου κυριαρχούν μικρά διαμερίσματα έως 50 τ.μ. άνω των 20 ετών. Στην Καβάλα, τα Χανιά και το Ηράκλειο προτιμώνται κατοικίες 75–150 τ.μ., ενώ σε Σέρρες και Δράμα η ζήτηση εστιάζει στα 50–75 τ.μ.

Οι ενοικιαστές της Περιφέρειας δίνουν έμφαση σε διαμπερή και φωτεινά ακίνητα (73%), με το 77% να ζητά ανακαινισμένα σπίτια. Θέση στάθμευσης ζητά το 64%, ενώ ένας στους δύο ενδιαφέρεται για χώρο αποθήκευσης.

Η θέρμανση παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία: 38% των ενοικιαστών επιλέγει πετρέλαιο, 23% φυσικό αέριο και 25% κλιματισμό (A/C). Σχετικά με την επίπλωση, το 50% ζητά επιπλωμένα, το 23% μη επιπλωμένα και το 27% δηλώνει αδιάφορο.