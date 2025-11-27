Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένονται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 27/11 ενώ ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 9 έως 17-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 16-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 18-19 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 20-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες κατά περιόδους. Τα φαινόμενα παροδικά ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα και να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς.