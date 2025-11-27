«Και μην ξεχνάτε ότι στους δασκάλους σας χρωστάτε αυτό που είστε σήμερα! Κουράστηκαν πολύ για να σας μεταδώσουν την αμάθειά τους».

Αυτά είναι τα σημερινά λόγια του Προφήτη του Αρκά, με τα οποία λέει την «καλημέρα» του στους διαδικτυακούς «φίλους» του σκιτσογράφου στο Facebook.

Η άποψη αυτή δεν φαίνεται, πάντως, να βρίσκει σύμφωνους αρκετούς, αν κρίνει κανείς από τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, ενώ ορισμένοι δεν τη βρίσκουν καν χιουμοριστική. Ακολουθούν ορισμένα σχόλια:

«Είχατε και εσείς κάποτε δασκάλους… καλό είναι να προσέχουμε τι λέμε όταν μας διαβάζουν τόσοι άνθρωποι και να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα».

«Οι διαλυμένες οικογένειες πρώτιστα αιτία του κακού….».

«Τα περισσότερα ψυχολογικά που έχουν τα παιδιά προέρχονται από τους γονείς…να δειτε τι λένε τα παιδιά για τους γονείς τους στους ψυχολόγους του σχολείου…τα τέρατα…άντε βρήκαμε θέμα τους εκπαιδευτικούς τώρα».

«Προσβλητικό και κριμα γιατι σας αγαπάμε. Ευτυχώς προκειται απλως για προφήτη και όχι για σοφό».

«Ντροπή σου!».

«Τώρα αυτό είναι χιούμορ ας πούμε;».

«δεν νομιζω οτι ειναι ετσι ουτε ειναι χιουμορ αυτο ολα αρχιζουν απο την οικογενεια».