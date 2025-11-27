Σε ένα σχεδόν πεντάλεπτο διάγγελμα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατακεραύνωσε την «τρομοκρατική ενέργεια» στην Ουάσινγκτον και υποσχέθηκε να σκληρύνει ακόμη περισσότερο την αντιμεταναστευτική πολιτική του αφού άνδρας πυροβόλησε δύο εθνοφρουρούς, που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως ο ύποπτος για την επίθεση, που συνελήφθη, είχε μεταναστεύσει από το Αφγανιστάν το 2021. «Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος, που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον οποίο «έφερε εδώ η κυβέρνηση του (σ.σ. δημοκρατικού προκατόχου του Τζο) Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Συμπλήρωσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.

Λίγο αργότερα, η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X ότι σταματά οποιαδήποτε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων Αφγανιστάν επ’ αόριστον.

Ο πρόεδρος Τραμπ ξεσπάθωσε εναντίον της μετανάστευσης, που κατ’ αυτόν αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια», προσάπτοντας στον προκάτοχό του πως έφερε «εκατομμύρια» αλλοδαπούς στις ΗΠΑ.

Μίλησε για «σατανική ενέργεια», για «πράξη μίσους», για «τρομοκρατική ενέργεια», «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού μας», για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Τα στοιχεία της υπόθεσης πάντως, θυμίζει το Γερμανικό Πρακτορείο, δεν επιτρέπουν αυτόν τον τελευταίο χαρακτηρισμό. Η έννοια του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας αναφέρεται σε ευρεία ή συστηματική επίθεση κατά άμαχου πληθυσμού κατ’ εφαρμογή ή προς υλοποίηση πολιτικής κράτους ή οργάνωσης με οιονεί κρατική εξουσία, κατά τον ορισμό του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου — όχι μεμονωμένες υποθέσεις.

Η επίθεση διαπράχθηκε χθες μετά το μεσημέρι στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου έχουν αναπτυχθεί από τον Αύγουστο εκατοντάδες άνδρες σώματος εφεδρείας του στρατού και κάνουν ιδίως περιπολίες πεζή, κατά διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ και παρά τη θέληση των τοπικών δημοκρατικών αρχών.

Οι αρχές ανέφεραν πως οι δύο στρατιωτικοί που χτυπήθηκαν νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε νωρίτερα μέσω Truth Social πως «το ζώο» που πυροβόλησε τους εθνοφρουρούς επίσης νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση», πάντως «θα πληρώσει ακριβά» για την πράξη του.

«Στοχευμένα πυρά»

Αυτή ήταν η χειρότερη επίθεση που έχει διαπραχθεί εναντίον της εθνοφρουράς αφότου άρχισαν να αναπτύσσονται μονάδες της σε πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί νωρίτερα φέτος.

Περί τις 14:15 (τοπική ώρα· 21:15 ώρα Ελλάδας), ο ύποπτος «έφθασε σε γωνιά του δρόμου, ύψωσε το όπλο του και πυροβόλησε εναντίον των εθνοφρουρών» που περιπολούσαν, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζέφρι Κάρολ, αξιωματικός της αστυνομίας της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, μιλώντας για δράστη που ενήργησε «μόνος».

🚨BREAKING: 🇺🇲Two National Guards remain in critical condition after a targeted shooting near the White House.

The suspect is identified as an Afghan national and is in custody.

The FBI is investigating the ambush at Farragut West as a potential act of terrorism.#WashingtonDC pic.twitter.com/Itr3kkwR4c — Apex ᴵᴺᵀᴱᴸ (@TheApexIntel) November 27, 2025

Άλλοι εθνοφρουροί τον έθεσαν εκτός μάχης, τον «υπέταξαν» και τον «συνέλαβαν», πρόσθεσε.

Τα πυρά «ήταν στοχευμένα», σημείωσε η Μίριελ Μπάουζερ, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Οι δύο στρατιωτικοί βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», υπογράμμισε μπροστά στις κάμερες ο Κας Πατέλ, ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), ξεδιαλύνοντας τη σύγχυση που επικρατούσε για κάποια ώρα σχετικά με την τύχη τους.

Ο Πάτρικ Μόρισεϊ, ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας, όπου υπηρετούσαν οι δύο εθνοφρουροί, ανέφερε νωρίτερα μέσω X πως είχαν υποκύψει στα τραύματά τους, προτού ανασκευάσει.

Η αστυνομία της Ουάσιγκτον σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν είναι ενήμερη για «κανένα κίνητρο».

🚨🇺🇸 BREAKING: First images from the scene of the National Guard shooting near the White House.



Two Guardsmen were severely wounded in downtown Washington, D.C. earlier today.

This footage shows the immediate aftermath as responders rushed in.



The situation remains under… pic.twitter.com/6Sk64FXAI1 — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) November 26, 2025

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε από την πλευρά του τη δημοκρατική αντιπολίτευση για «δαιμονοποίηση» των στρατιωτικών, διότι έχει επικρίνει έντονα την ανάπτυξή τους και κατηγορεί τον πρόεδρο Τραμπ για υπέρβαση εξουσίας.

Στον τόπο της επίθεσης, σε συνοικία όπου βρίσκονται κυρίως γραφεία, δύο δρόμους από το κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, είδαν ένστολο να μεταφέρεται με φορείο.

«Ιστορία»

Ο Μοχάμεντ Ελκατάμπι είχε μόλις επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο, οικογενειακώς, όταν είδε την περιοχή να «γεμίζει αστυνομικούς και οχήματα της αστυνομίας που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα». «Είδα δύο φορεία» να μεταφέρονται, αφηγήθηκε.

Ο γιος του, έξι ετών, «μαθαίνει ιστορία στο σχολείο», χθες όμως είδε να γράφεται «ιστορία απευθείας» στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χώρα ανεξίτηλα σημαδεμένη από πολιτικές δολοφονίες, πολιτική βία, εγκλήματα διαπραχθέντα με τη χρήση πυροβόλων όπλων…

Η χθεσινή επίθεση έγινε με φόντο κλίμα εξαιρετικά τεταμένο στις ΗΠΑ, όπου στις αρχές Σεπτεμβρίου δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ίνφλουενσερ -διαμορφωτής της κοινής γνώμης- σύμμαχος και προπαγανδιστής του προέδρου Τραμπ στη νεολαία. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε είχε σωθεί παρά τρίχα όταν διαπράχτηκε απόπειρα δολοφονίας του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Τους τελευταίους μήνες, ο πρόεδρος διέταξε να αναπτυχθεί η εθνοφρουρά κατά σειρά στο Λος Άντζελες, στην Ουάσινγκτον και στο Μέμφις, σε όλες τις περιπτώσεις αψηφώντας την εναντίωση των τοπικών αρχών – και στις τρεις πόλεις κυβερνούν δημοκρατικοί -, διατεινόμενος πως το μέτρο ήταν απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε χθες πως θα σταλούν ακόμη 500 στρατιωτικοί στην Ουάσινγκτον· ο αριθμός τους θα φθάσει έτσι τους 2.500 και πλέον.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως διέταξε την αποστολή ενισχύσεων.

Ο δήμος της πρωτεύουσας είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να αποσυρθεί η εθνοφρουρά. Δικαστήριο τον δικαίωσε την περασμένη εβδομάδα, αλλά η απόφασή της συνοδευόταν με αναστολή 21 ημερών, ως την 11η Δεκεμβρίου, ώστε να επιτραπεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.