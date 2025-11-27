Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 27/11 η κίνηση στην Αττική. Προβλήματα σημειώνονται σε αρκετούς από τους δρόμους της Αθήνας με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα παρατηρείται στον Κηφισό ενώ χάος επικρατεί στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, στη Μεσογείων αλλά και στην παραλιακή.

Ειδικότερα, πριν ακόμα τα ρολόγια δείξουν 7:00 ο Κηφισός παρουσιάζει προβλήματα στα δύο ρεύματά του από του Ρέντη μέχρι τη Μεταμόρφωση ενώ μποτιλιάρισμα επικρατεί και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι σχεδόν τον Ασπρόπυργο.

