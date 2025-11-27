Η πορνογραφική φωτογραφία που οδήγησε την Αμερικανίδα αρσιβαρίστρια Τζέιμι Μπούκερ στην απώλεια του τίτλου της «World’s Strongest Woman 2025» αποκαλύφθηκε την Τετάρτη. Η εικόνα, σύμφωνα με τους επικριτές της, έδειχνε με σαφή τρόπο ότι η Τζέιμι Μπούκερ είχε γεννηθεί άνδρας.

Όπως αναφέρει η New York Post, η 28χρονη Τζέιμι Μπούκερ, η οποία αποβλήθηκε την Τρίτη επειδή, όπως ανακοινώθηκε, δεν διαγωνίστηκε με βάση το φύλο γέννησής της, εκτέθηκε όταν άρχισαν να κυκλοφορούν online φωτογραφίες και βίντεο από το παρελθόν της ως πορνοστάρ.

Porn pic that got trans lifter Jammie Booker stripped of World’s Strongest Woman title revealed https://t.co/0jHETQ5LU8 pic.twitter.com/c8Zfs0a1sl — New York Post (@nypost) November 27, 2025

Μία από τις ελάχιστες «κατάλληλες για δουλειά» εικόνες τη δείχνει να κρατά το στήθος της και να βγάζει τη γλώσσα, φορώντας έντονο κόκκινο κραγιόν. Τα πορνογραφικά της βίντεο βρίσκονταν καταχωρημένα στη βάση δεδομένων «Internet Adult Film Database», όπου η 28χρονη, με το όνομα «Τζέιμι Τζέι», αναφέρεται ως τρανς γυναίκα.

Στο προφίλ της στη συγκεκριμένη πλατφόρμα εμφανίζονται ταινίες με πλήρες σεξ, ενώ αναφέρεται ότι είχε προταθεί για τα «Trans Erotica Awards» το 2020 και το 2022.

Ο τίτλος της «πιο δυνατής γυναίκας στον κόσμο» αφαιρέθηκε λίγες ημέρες μετά τη νίκη της και απονεμήθηκε στη Βρετανίδα αρσιβαρίστρια Άντρεα Τόμσον.

«Οι φωτογραφίες προέρχονταν από μια ιστοσελίδα ενηλίκων, ας το πούμε έτσι. Πολύ σαφείς εικόνες και βίντεο αυτού του ατόμου, που φυσικά έθεσαν υπό αμφισβήτηση το φύλο της», δήλωσε η Άντρεα Τόμσον στην Daily Mail.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε η Τζέιμι Μπούκερ ολοκλήρωσε τη μετάβασή της, ενώ η ίδια δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο ούτε για το παρελθόν της στη βιομηχανία πορνό ούτε για το φύλο της.