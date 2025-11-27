Ιδανικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 για την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ, η οποία συνέτριψε με 91-64 τη Ρουμανία μπροστά σε 5.000 φιλάθλους στο Nick Galis Hall.

Η νίκη ήταν δεδομένη πριν καν αρχίσει το παιχνίδι καθώς η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλη, οπότε το ζητούμενο ήταν η Εθνική να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το παιχνίδι. Και το έκανε.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξέφυγε από νωρίς, όπως δείχνει και το 17-4 στο 5′, με τους Λαρεντζάκη και Μήτρου Λονγκ να δίνουν λύσεις επιθετικά. Η Ελλάδα έκλεισε στο +14 (26-12) το πρώτο δεκάλεπτο και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο, με τους Τολιόπουλο και Σαμουντούρβ να βοηθάνε στο σκοράρισμα.

Η Εθνική ομάδα ήταν μπροστά με 45-29 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και μπήκε δυνατά στην τρίτη περίοδο, με αποτέλεσμα στο 23′ το σκορ να είναι 56-32. Ο Σπανούλης έκανε αλλαγές δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του και όλοι έκαναν αυτό που έπρεπε, με αποτέλεσμα η διαφορά να ανέβει ακόμη και στους 30 πόντους (66-36 στο 27′).

Ο Περσίδης ήταν εξαιρετικός στο ντεμπούτο του πετυχαίνοντας 17 πόντους και η Εθνική Ελλάδας έφτασε και στο +34 (79-45) στο 33′, για να πάρει τελικά τη νίκη με 91-64, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι που ακολουθεί με την Πορτογαλία στο Οπόρτο (30/11, 19:00).

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Λαρεντζάκης 18 (4), Μωραϊτης 7 (1), Τολιόπουλος 5 (1), Φλιώνης 3 (1), Καλαϊτζάκης 8 (1), Περσίδης 17 (2), Σαμοντούροφ 16 (2), Τσαλμπούρης 2, Καραγιαννίδης 2, Μήτρου-Λονγκ 13 (1).

Ρουμανία (Μιχάι Βλαντ Σιλβασάν ): Τοχάταν 9 (1), Ράσελ 7, Ντικολέσκου 5, Κούτι 3 (1), Νικολέσκου 3 (1), Γκράσου 6 (1), Πόπα, Κάτε 8, Όλα 2, Ούτα 8, Ματσιούτσα 13 (3).