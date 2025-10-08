Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο ως εισηγήτρια του ΕΛΚ και αναφέρθηκε στη δραματική κατάσταση των γυναικών και κοριτσιών στο Αφγανιστάν, όπου ακόμη και μπροστά σε μια φυσική καταστροφή, τους στερείται το δικαίωμα στη βοήθεια, στη ζωή και στην αξιοπρέπεια.

Επίσης, κατήγγειλε το καθεστώς των Ταλιμπάν, το οποίο στερεί από τις γυναίκες θεμελιώδη δικαιώματα, επιβάλλοντας απαγορεύσεις στη μόρφωση, στην ελευθερία λόγου και στην ίδια τη ζωή τους, καθώς ακόμη και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας εμποδίζεται. Τόνισε την απουσία διεθνούς κινητοποίησης και έθεσε το ερώτημα «εμείς τι κάνουμε;», μιλώντας με την ιδιότητά της ως εισηγήτρια του ΕΛΚ για την ευρωπαϊκή πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές κρίσεων όπως η Γάζα και το Αφγανιστάν.

Η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ υπογράμμισε ότι, παρά τις διεθνείς καταδίκες και κυρώσεις, τα αποτελέσματα παραμένουν ανεπαρκή, επισημαίνοντας τη σημασία της στρατηγικής προσπάθειας για ένα πιο ειρηνικό Αφγανιστάν, χωρίς να αναγνωρίζεται το καθεστώς των Ταλιμπάν.

«Δεν γίνεται να υπάρξει ειρήνη εκεί που δεν υπάρχουν γυναίκες», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσης που δεν θα νομιμοποιεί το καθεστώς, αλλά θα συμβάλει στην κατάργησή του και στην αποκατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών της χώρας.