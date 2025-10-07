Στο Voice Ρουμανίας (The Voice Romania), ένας διαγωνιζόμενος έφερε την ελληνική μουσική στην σκηνή του show, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους κριτές. Ο διαγωνιζόμενος, ονόματι Stefan, αφού ολοκλήρωσε την πρώτη του ερμηνεία, δέχτηκε την παρότρυνση των κριτών να τραγουδήσει κάτι διαφορετικό.

«Δεν μπορείς να διαλέξεις τίποτα από την Ελλάδα, ένα συρτάκι απο εκεί πέρα» του λέει ένας από τους κριτές

Ο Stefan, χαμογελώντας, απάντησε: «Εγώ απλά ξέρω το “Αν είσαι ένα αστέρι”».

Η επιλογή του τραγουδιού προκάλεσε άμεσα μεγάλη έκπληξη στην κριτική επιτροπή. Ο διαγωνιζόμενος ξεκίνησε να τραγουδάει το ρεφρέν του τραγουδιού με τη φωνή του να γεμίζει τη σκηνή.

Άκουσε το λάδι ελιάς! (Εννοεί το ελληνικό “άρωμα” του τραγουδιού), σχολιάζει ένας από τους κριτές.

