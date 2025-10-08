Η Τζόαν Μπένετ Κένεντι, η πρώτη σύζυγος γερουσιαστή των ΗΠΑ, μητέρα βουλευτή και κουνιάδα δολοφονημένου προέδρου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Κόρη εύπορης οικογένειας, η Τζόαν Μπένετ Κένεντι, μέσω του γάμου της με τον Τεντ Κένεντι, συνδέθηκε με μια αμερικανική πολιτική δυναστεία και μια ταραχώδη προσωπική ζωή που σημαδεύτηκε από επεισόδια αλκοολισμού.

Ποια ήταν η Τζόαν Κένεντι

Η Τζόαν Μπένετ Κένεντι γεννήθηκε σε μια πλούσια καθολική οικογένεια και φοίτησε στο ιδιωτικό Manhattanville College of the Sacred Heart, στα προάστια της Νέας Υόρκης.

Το 1958 παντρεύτηκε τον Έντουαρντ «Τεντ» Κένεντι και το ζευγάρι μετακόμισε στη Βοστώνη. Το 1960 απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, την Κάρα, ακολούθησε ο Τεντ Τζούνιορ το 1961 και ο Πάτρικ το 1967.

Ο σύζυγός της υπηρέτησε ως γερουσιαστής των ΗΠΑ για τη Μασαχουσέτη από το 1962 έως τον θάνατό του το 2009, ενώ ο γιος τους, Πάτρικ, έγινε βουλευτής στο Ρόουντ Άιλαντ από το 1995 έως το 2011.

Ο κουνιάδος της, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, εν τω μεταξύ, έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η μάχη της με τον αλκοολισμό και το διαζύγιο

Υπέστη τρεις αποβολές, είδε τον νεαρό γιο της Τεντ Τζούνιορ να χάνει το πόδι του από καρκίνο των οστών και ανέχθηκε τις πολυσυζητημένες απιστίες του συζύγου της, όπως γράφει το Reuters.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, άρχισε να μιλά δημόσια για τις νοσηλείες της λόγω αλκοολισμού -ο οποίος την είχε οδηγήσει αρκετές φορές σε συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια.

Αν και τότε ήταν ήδη ουσιαστικά σε διάσταση, έκανε εκστρατεία υπέρ του συζύγου της στην αποτυχημένη προσπάθειά του το 1980 να διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία.

Όταν ανακοίνωσε το διαζύγιό τους, η κουνιάδα της, Ζακλίν Κέννεντι Ωνάση, της είπε: «Λυπάμαι τόσο πολύ, γιατί τώρα νιώθω ότι έπρεπε να σου είχα πει να το κάνεις αυτό πριν από 15 χρόνια. Ίσως τότε να μην είχες αρρωστήσει τόσο», σύμφωνα με το βιβλίο Jackie, Ethel, Joan: Women of Camelot.

Τη δεκαετία του 1980, επέστρεψε στο πανεπιστήμιο, αποκτώντας μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση. Σταδιακά επέστρεψε στη δημόσια ζωή, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του Boston Cultural Council και συγγράφοντας έναν οδηγό για την κλασική μουσική.