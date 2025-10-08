Ένα αγόρι 12 ετών διακομίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, αφού παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 14:30, στην οδό Σύρου, κάτω από τον Κήπο του Καλού, στα όρια των περιοχών Κάτω Τούμπας και Χαριλάου.

Ο οδηγός του ΙΧ παρέμεινε στο σημείο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria.gr.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.