Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι, δύο τραυματίες

Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος κατέπεσε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 8/10 μέσα στο αεροδρόμιο του Τατοΐου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματίες σμηναγούς, οι οποίοι μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ο ένας φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ο ένας εντοπίστηκε αναίσθητος εντός του αεροσκάφους και ο δεύτερος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί. Σημειώνεται πως οι αρχικές ανεπιβεβαίωτες αναφορές μιλούσαν για έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την αιτία του ατυχήματος. Ορισμένες αναφορές λένε ότι το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης.