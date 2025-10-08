Η Πόρτο έκανε γνωστό ότι σκοπεύει να κάνει καταγγελία κατά του Βαγγέλη Παυλίδη για την αγκωνιά στον Γκάμπρι Βέιγκα και η Μπενφίκα απάντησε ανεβάζοντας στα social media βίντεο με εννιά αμφισβητούμενες φάσεις.

Σε αγωνιστικό επίπεδο το ντέρμπι δεν είχε να επιδείξει πολλά καθώς το θέαμα ήταν φτωχό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Έξω από το γήπεδο, όμως, υπάρχει μεγαλύτερη ένταση και πάθος, με τους «δράκους» να κάνουν την αρχή εκφράζοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία και ετοιμάζοντας καταγγελία κατά του διεθνή Έλληνα φορ.

Κίνηση που δεν έμεινε αναπάντητη, πάντως, καθώς η Μπενφίκα ανέβασε στα social media βίντεο με εννιά αμφισβητούμενες φάσεις από το ντέρμπι, ανάμεσα στις οποίες είναι και δύο χτυπήματα στον Παυλίδη. Το ένα χτύπημα είναι στο στομάχι και το άλλο στο πρόσωπο, με τις δύο ομάδες να δείχνουν διάθεση να… συνεχίσουν το ντέρμπι σε επικοινωνιακό επίπεδο.