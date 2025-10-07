Ο Τι Τζέι Σορτς προσπαθεί να προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό έχοντας ταλαιπωρηθεί και από την ίωση που πέρασε στη διάρκεια της προετοιμασίας και ο Τσίμα Μονέκε πιστεύει, όπως είπε, ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά.

Ο Αμερικανός γκαρντ εντυπωσίασε την περσινή σεζόν με την Παρί και οι «πράσινοι» φρόντισαν να τον αποκτήσουν, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, επομένως, να δούμε στην πορεία της σεζόν τι μπορεί να προσφέρει ο Σορτς στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Μονέκε πάντως, όπως είπε στο Amerikanos24, δεν πιστεύει ότι ταιριάζει στο «τριφύλλι».

«Ο λόγος που θα πω ότι ο Τι Τζέι Σορτς δεν θα ταιριάξει με την φιλοσοφία του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Τσέντι Όσμαν μόλις επέστρεψε και Σορτς δεν ήταν βασικός. Φοβάμαι ότι η πεντάδα που θα κλείνει τα παιχνίδια θα είναι οι Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς», είπε αρχικά ο Μονέκε και συνέχισε.

«Αυτή είναι η γνώμη μου. Απλώς δεν νομίζω ότι ένας παίκτης που θα μπορούσε να είχε κερδίσει το βραβείο του MVP θα πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα και, μετά τον πρώτο αγώνα όπου έπαιξε 10 λεπτά ως βασικός πόιντ γκαρντ, δεν θα ξεκινούσε βασικός στον δεύτερο αγώνα.

Ξόδεψαν όλα αυτά τα χρήματα για να κάνουν τι; Απλώς να μην τον έχουν σε άλλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός; Αυτό είναι το ζητούμενο;».