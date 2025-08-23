Μετά τη μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κινείται με αποφασιστικότητα και για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό.

Η «A Bola» αποκάλυψε την έντονη επιστροφή των «Λιονταριών» για τον διεθνή επιθετικό, επισημαίνοντας πως αποτελεί την κορυφαία επιλογή για την ενίσχυση της επίθεσης, με την πρόταση να αναμένεται κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον, όπως είχε γραφτεί και παλαιότερα, είναι δεδομένο, ενώ πλέον οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό.

Οι συζητήσεις γίνονται σε θετικό κλίμα, γεγονός που οφείλεται και στην ολοκλήρωση της μεταγραφής Βαγιαννίδη, ενώ και ο ίδιος ο Ιωαννίδης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στους πρωταθλητές Πορτογαλίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέρχονται από την Ιβηρική, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι επίκειται συμφωνία.

Εξάλλου, το συνολικό οικονομικό πακέτο που προσφέρει η Σπόρτινγκ τόσο στον ποδοσφαιριστή όσο και στον Παναθηναϊκό κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Αν και η προσφορά δεν φτάνει τα 30.000.000 ευρώ, που είχε θέσει ως τιμή πώλησης ο Γιάννης Αλαφούζος, εντούτοις με τα μπόνους προσεγγίζει ή και ξεπερνά τα 25.000.000.

Υπενθυμίζεται ότι η Σπόρτινγκ έχει ανάγκη από δύο επιθετικούς, καθώς μετά την παραχώρηση του Βίκτορ Γκιόκερες στην Άρσεναλ, βρίσκεται πολύ κοντά και στην πώληση του νεαρού Κόνραντ Χάρντερ στη Ρεν. Οι προσεχείς ημέρες, ίσως ακόμη και ώρες, θα είναι καθοριστικές για την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων, με τη συμφωνία να φαίνεται όλο και πιο κοντά.