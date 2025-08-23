Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Προυσσιώτισσας, Ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου επισκόπου Λυώνος, Σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τήνο

Απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Η Απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτελεί τη λειτουργική ολοκλήρωση του κύκλου των ύμνων και των ακολουθιών που αφιερώνονται στη μεγάλη Δεσποτοθεομητορική γιορτή της 15ης Αυγούστου. Στην Ορθόδοξη παράδοση, η απόδοση μιας εορτής σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου κατά την οποία η Εκκλησία συνεχίζει καθημερινά την πανηγυρική υμνολογία και το πνευματικό μήνυμα του γεγονότος που εορτάζεται.

Για την Κοίμηση της Θεοτόκου, η απόδοση τελείται στις 23 Αυγούστου, οκτώ ημέρες μετά το κυρίως πανηγύρι. Μέχρι την ημέρα αυτή, στις ιερές ακολουθίες ακούγονται ύμνοι, τροπάρια και απολυτίκια που αναφέρονται στη μετάσταση και τη δόξα της Παναγίας, κορυφώνοντας τη λατρευτική της τιμή. Αυτή η λειτουργική πράξη τονίζει το διαρκές και πανανθρώπινο νόημα του μυστηρίου της Κοιμήσεως – δηλαδή την ελπίδα, τη μητρική μεσιτεία και την προοπτική της αναστάσεως για όλους τους πιστούς.

Έτσι, η απόδοση της εορτής υπενθυμίζει ότι ο εκκλησιαστικός χρόνος δεν εγκλωβίζει τα μεγάλα γεγονότα σε μία ημέρα, αλλά τα διασπείρει στον πνευματικό βίο, καλώντας τους πιστούς σε διαρκή μνήμη, ευγνωμοσύνη και αναζωπύρωση της σχέσης τους με τη Μητέρα του Χριστού και ολόκληρη την Εκκλησία.