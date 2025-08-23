Ο πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ροδρίγο Τσάβες, χαρακτήρισε χθες Παρασκευή, ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής, ως «απόπειρα δικαστικού πραξικοπήματος» την προσπάθεια άρσης της ασυλίας του από την εισαγγελία, στο πλαίσιο έρευνας για μια φερόμενη διαφορά.

Τα μέλη της επιτροπής αναμένεται να απευθύνουν εισήγηση στο κοινοβούλιο –στο οποίο πλειοψηφεί η αντιπολίτευση–, προτού η ολομέλεια αποφανθεί αν θα αρθεί η προεδρική ασυλία.

Είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα, χώρα της νότιας Αμερικής που γενικά επαινείται για τη δημοκρατική σταθερότητά της, αντιμετωπίζει τέτοιο αίτημα· το Ανώτατο Δικαστήριο το ενέκρινε την 1η Ιουλίου.

«Αντιμετωπίζω κυριολεκτικά απόπειρα δικαστικού πραξικοπήματος», υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους, στην εξουσία από το 2022, στον οποίο επικριτές του προσάπτουν επανειλημμένες αμφισβητήσεις της διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας των θεσμών.

Η εισαγγελία κατηγορεί τον πρόεδρο, άλλοτε στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ότι ανάγκασε εταιρεία επικοινωνίας που είχε προσλάβει η προεδρία να καταβάλει ποσό 32.000 δολαρίων σε προσωπικό φίλο και πρώην σύμβουλό του, τον Φεδερίκο Κρους.

Ο κ. Τσάβες χαρακτηρίζει την υπόθεση «συρραφές» και «ψέματα» του γενικού εισαγγελέα Κάρλο Δίας.

«Συμπατριώτες, πιστεύετε στ’ αλήθεια πως αυτή η υπόθεση έχει οποιοδήποτε νόημα, πέρα από την δουλικότητα ενός εισαγγελέα ανίκανου, αδέξιου, στην υπηρεσία του δικτύου που τον χειραγωγεί;» πέταξε ο κ. Τσάβες.

Ο 65χρονος συντηρητικός πρόεδρος διατείνεται πως μάχεται με την πολιτική ελίτ, που είναι κατ’ αυτόν «σάπια και διεφθαρμένη κάστα».

