Τη γνωριμία του με την οικογένεια της 14χρονης με νοητική υστέρηση φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ο 43χρονος Παλαιστίνιος, προκειμένου να την παρασύρει και να προβεί σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της – σύμφωνα τουλάχιστον με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Μάλιστα, ο 43χρονος δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να οδηγήσει την ανήλικη στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου χωρίς βία αλλά εκμεταλλευόμενος τη νοητική της υστέρηση ικανοποίησε τις αρρωστημένες διαθέσεις του.

Η 14χρονη μαζί με τη μητέρα της κατήγγειλαν το βράδυ της Τετάρτης στο ΤΔΕΕ Πυλαίας – Χορτιάτη τι συνέβη και την επόμενη ημέρα οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κατάστημα ψιλικών τον 43χρονο Παλαιστίνιο και του πέρασαν χειροπέδες.

Μάλιστα, το ανήλικο κορίτσι εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου – που επιβεβαίωσε πως τα καταγγελλόμενα είναι αληθή -, ενώ της παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη.

Σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο, το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με βαρύτατες κατηγορίες, όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Η 14χρονη τέλος εξετάστηκε και από ιατροδικαστή.