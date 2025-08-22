Για τον βιασμό μιας 14χρονης με νοητική υστέρηση συνελήφθη ένας 43χρονος Παλαιστίνιος, στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η καταγγελία αφορούσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης, που φέρεται να διαπράχθηκαν το απόγευμα της 19ης Αυγούστου στην περιοχή. Μετά από στοχευμένες αναζητήσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη εντόπισαν τον φερόμενο δράστη το απόγευμα της Πέμπτης (21/08) και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του thestival.gr, η 14χρονη πάσχει από νοητική υστέρηση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσια πράξη με ανηλίκους ή ενώπιόν τους.

Με ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας του Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.