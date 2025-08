Την κοσοβαρική υπηκοότητα έλαβε η ποπ σταρ Ντούα Λίπα και δήλωσε: «αισθάνομαι σαν οι δύο πλευρές μου να έχουν ενωθεί σε μία».

Η τραγουδίστρια γεννήθηκε στο Λονδίνο από Κοσοβάρο-Αλβανούς γονείς και έζησε στην Πρίστινα από την ηλικία των 11 ετών και για λίγο, όταν οι γονείς της επέστρεψαν εκεί μετά την ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου.

Η πρόεδρος της χώρας, Βιόσα Οσμάνι, η οποία φιλοξένησε την τελετή απόδοσης υπηκοότητας στην ποπ σταρ, τη χαρακτήρισε ως «μία από τις πιο εμβληματικές πολιτιστικές μορφές στην ιστορία της χώρας μας».

«Ολοκληρώνεται η δυαδικότητα που ένιωθα πάντα μέσα μου. Αγαπώ αυτή τη χώρα και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα και την οικογένειά μου» είπε ακόμα η Ντούα Λίπα.

«Η Ντούα και το Κόσοβο ήταν πάντα αχώριστοι. Από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου μέχρι τις καρδιές εκατομμυρίων, έχει μεταφέρει την ιστορία μας με δύναμη, υπερηφάνεια και χάρη... Η ευγνωμοσύνη μας είναι απεριόριστη για όλα όσα έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει για το Κόσοβο» έγραψε σε ανάρτησή της στα social media, η πρόεδρος του Κοσόβου.

Welcome back home, Dua!



Today, by presidential decree, I had the honor of granting the citizenship of the Republic of Kosovo to one of the most iconic cultural figures in our country’s history, @DUALIPA.



Dua and Kosovo have always been inseparable. From the world’s biggest… pic.twitter.com/aNlME6pocG