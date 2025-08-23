Το Ηρώδειο, μετά την ολοκλήρωση του καλλιτεχνικού προγράμματος τον Οκτώβριο, πρόκειται να κλείσει για εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης για τουλάχιστον τρία χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή θα αργήσουμε να παρακολουθήσουμε ξανά κάποια εκδήλωση στον εμβληματικό ιστορικό χώρο, σας έχουμε παρακάτω πέντε συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για να έχετε να θυμάστε.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης για πρώτη φορά στο Ηρώδειο – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Τρεις δεκαετίες γεμάτες τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική γιορτάζει φέτος ο Μίλτος Πασχαλίδης και με αφορμή αυτή την ξεχωριστή επέτειο, ανεβαίνει στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, κάτω από τη σιωπηλή μεγαλοπρέπεια της Ακρόπολης, για μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η παράσταση θα ξεδιπλωθεί μέσα από δύο ξεχωριστά μουσικά κεφάλαια.

Στο πρώτο μέρος, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ θα χαρίσει νέα πνοή σε αγαπημένα τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη, ντύνοντάς τα με φρέσκες, πρωτότυπες ενορχηστρώσεις που αποκαλύπτουν κρυμμένες τους διαστάσεις και συναισθήματα. Στο δεύτερο μέρος, ο Γιάννης Κότσιρας θα βρεθεί στο πλευρό του Μίλτου Πασχαλίδη, μαζί με την πλέον σταθερή ορχήστρα που τον συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια, για να ολοκληρώσουν τη βραδιά με μια γιορτή γεμάτη νοσταλγία, δυνατές ερμηνείες και στιγμές από την τριαντάχρονη μουσική του πορεία που άγγιξαν τις καρδιές όλων.

Όμορφη Πόλη – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης – Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Σκηνοθετημένη από τον καταξιωμένο δημιουργό Γιώργο Βάλαρη με την ευαισθησία και τη θεατρική ποιότητα που αρμόζει στο εμβληματικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, η παράσταση αποτελεί έναν βαθύ και συγκινητικό φόρο τιμής στον αείμνηστο συνθέτη, στο πλαίσιο του «Αφιερωματικού Έτους Μίκη Θεοδωράκη», όπως έχει ανακηρυχθεί επίσημα από το υπουργείο Πολιτισμού, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.

Η «ιέρεια» του Μίκη Θεοδωράκη, Μαρία Φαραντούρη, έχοντας ερμηνεύσει τα μεγαλύτερα έργα του και παράλληλα συνδέσει άρρηκτα μαζί του την καλλιτεχνική της πορεία συμπράττει με τον εμβληματικό και αγαπημένο ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά. Μαζί τους, η Μάρθα Φριντζήλα, με την ιδιαίτερη θεατρική και μουσική της παρουσία και ο Γιάννης Διονυσίου, από τις πιο αυθεντικές φωνές της νέας γενιάς του λαϊκού τραγουδιού. Η δραματουργική δομή εμπλουτίζεται από δύο σπουδαίους ηθοποιούς, τη μεγάλη τραγωδό Λυδία Κονιόρδου και τον βραβευμένο ηθοποιό Μιχάλη Σαράντη που σφραγίζουν υποκριτικά την καλλιτεχνική σύνθεση της επετειακής «Όμορφης πόλης».

Βασίλης Τσιτσάνης – Για πάντα – Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του Βασίλη Τσιτσάνη, μια ξεχωριστή αφηγηματική συναυλία με σημαντικούς ερμηνευτές και ηθοποιούς επί σκηνής, θα ζωντανέψει στο Ηρώδειο το έργο και την εποχή του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, για μία και μόνο βραδιά. Ένα ταξίδι στα διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που δεν έχουν πάψει στιγμή να συγκινούν ακροατές από διαφορετικές γενιές.

Αφηγηματικά στοιχεία θα συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν σε μια βραδιά «μαγική & ονειρεμένη» γεμάτη κέφι, αφιερωμένη σε έναν μεγάλο Έλληνα, στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με τη σκηνοθετική προσέγγιση του Γιώργου Παπαγεωργίου και κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για αυτή τη βραδιά από τον Γιώργο Σκαμπαρδώνη. Οι μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Τσιτσάνη ερμηνεύονται σε κλασικές εκτελέσεις και διασκευές, από καταξιωμένους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Ιουλία Καραπατάκη, η Λένα Κιτσοπούλου, η Ρένα Μόρφη, οι Imam Baildi και ο APON. Αφηγητής ο Λεωνίδας Κακούρης. Μαζί τους δύο ορχήστρες, με είκοσι μουσικούς, Η «Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης» με την επιμέλεια του Μανώλη Πάππου και μία δεύτερη ορχήστρα που επιμελείται ο Γιάννης Δίσκος, θα πλέξουν παλιούς και νέους ήχους δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα που θα συνδέσει το παρελθόν με το σήμερα.

Στον Γαλατά ψιλή βροχή»: Αφιέρωμα στον Χρόνη Αηδονίδη – Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Ακριβώς 30 χρόνια μετά από την πρώτη εμφάνιση του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο και λίγες μόλις μέρες πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό του, περιμένει το κοινό μία μεγάλη μουσική βραδιά-γιορτή αφιερωμένη στη μνήμη του αυθεντικού ερμηνευτή της παράδοσης, που με τη φωνή του ένωσε τη Θράκη με την Πόλη και όλη τη Μικρασία.

Στη συναυλία με τίτλο «Στον Γαλατά ψιλή βροχή» συμμετέχουν φιλικά: Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία

Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη και Δημήτρης Μπάσης. Το μουσικό πρόγραμμα επιμελείται και παρουσιάζει η 15μελής Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Χρόνης Αηδονίδης», που έχει συγκροτηθεί από διακεκριμένους δεξιοτέχνες και στενούς συνεργάτες του. Το ρεπερτόριο αντλείται από την πλούσια μουσική του κληρονομιά – Θράκη, Πόλη, Σμύρνη – όπου το παραδοσιακό τραγούδι συναντά το βυζαντινό ήθος και την ελληνική μνήμη.

Αφιέρωμα στον Άκη Πάνου – Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

25 χρόνια μετά τον θάνατο του Άκη Πάνου το 2000, για πρώτη φορά παρουσιάζεται ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα σε μια από τις πιο αυθεντικές και καθοριστικές μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Μεγάλοι ερμηνευτές και μουσικοί θα ανέβουν στη σκηνή του εμβληματικού Ηρωδείου για να αποδώσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που χάραξε τη δική του μοναδική πορεία με τη μουσική και τον λόγο του: Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος υπήρξε ένας από τους αυθεντικούς ερμηνευτές του έργου του, Σωκράτης Μάλαμας, Ιουλία Καραπατάκη και Ασπασία Στρατηγού ενώνουν τις φωνές τους σε τραγούδια που σημάδεψαν την ελληνική μουσική.

Την ενορχήστρωση της συναυλίας υπογράφει ο διακεκριμένος μαέστρος Αχιλλέας Γουάστωρ, συνοδευόμενος από ορχήστρα αποτελούμενη από κορυφαίους μουσικούς του χώρου. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο εξαιρετικός ηθοποιός Χρήστος Στέργιογλου, ενώ τα κείμενα υπογράφουν οι Ταξιάρχης Δεληγιάννης & Βασίλης Τσιουβάρας.

