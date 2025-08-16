Τρεις δεκαετίες γεμάτες τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική γιορτάζει φέτος ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Με αφορμή αυτή την ξεχωριστή επέτειο, ανεβαίνει στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, κάτω από τη σιωπηλή μεγαλοπρέπεια της Ακρόπολης, για μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Η παράσταση θα ξεδιπλωθεί μέσα από δύο ξεχωριστά μουσικά κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ θα χαρίσει νέα πνοή σε αγαπημένα τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη, ντύνοντάς τα με φρέσκες, πρωτότυπες ενορχηστρώσεις που αποκαλύπτουν κρυμμένες τους διαστάσεις και συναισθήματα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γιάννης Κότσιρας θα βρεθεί στο πλευρό του Μίλτου Πασχαλίδη, μαζί με την πλέον σταθερή ορχήστρα που τον συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια, για να ολοκληρώσουν τη βραδιά με μια γιορτή γεμάτη νοσταλγία, δυνατές ερμηνείες και στιγμές από την τριαντάχρονη μουσική του πορεία που άγγιξαν τις καρδιές όλων.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΤ

Μαέστρος Τάσος Συμεωνίδης

Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου

Ενορχηστρώσεις: Γιάννης Μπελώνης, Δημήτρης Οικονομίδης

Θύμιος Παπαδόπουλος: Πνευστά

Πάρις Περυσινάκης: Λύρα- Μαντολίνο

Νίκη Γρανά: Ακορντεόν- Τραγούδι

Γιάννης Μπελώνης: Πιάνο

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλεκτρικές Κιθάρες

Αντωνία Τσολάκη: Μπάσο

Ηλίας Δουμάνης: Τύμπανα

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Τιμές εισιτηρίων: Από €15

Εισιτήρια: more.com