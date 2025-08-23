Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε η φωτιά που εκδηλώθηκε στα αποδυτήρια του ανενεργού γηπέδου του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου στην Αμμουδάρα το βράδυ της Παρασκευής (22/8), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr η πυρκαγιά ξέσπασε ξαφνικά, εγκλωβίζοντας τα δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει, περιέγραψε στην ΚΡΗΤΗ TV: «Είμαι περαστικός, θαμώνας και γείτονας. Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, όσο μπορούσα. Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω. Στο μεταξύ έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και την παρέλαβαν με φορείο, χωρίς τις αισθήσεις της».

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκαν λόγω σοβαρών εγκαυμάτων και αναπνευστικών προβλημάτων από την εισπνοή καπνού.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς, ωστόσο η κατάσταση της υγείας των δύο ανθρώπων παραμένει κρίσιμη και προκαλεί μεγάλη ανησυχία.