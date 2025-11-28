Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι η στρατιώτης της Εθνοφυλακής Σάρα Μπέκστρομ, μία από τα δύο μέλη της Εθνοφυλακής της Δυτικής Βιρτζίνια που τραυματίστηκαν σε «στοχευμένη επίθεση» κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών με στελέχη του στρατού για την Ημέρα των Ευχαριστιών, χαρακτήρισε τη Μπέκστρομ «υπερβολικά σεβαστό, νεαρό και υπέροχο άτομο», προσθέτοντας: «Μόλις πέθανε. Δεν είναι πλέον μαζί μας. Μας κοιτάζει από ψηλά. Οι γονείς της είναι δίπλα της. Μόλις συνέβη».

.@POTUS announces that U.S. Army Specialist Sarah Beckstrom of Summersville, West Virginia, one of the National Guardsmen savagely attacked yesterday in Washington, D.C., has just passed away.



May God be with her family 🙏 pic.twitter.com/BEbAOxmJme — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

Ο άλλος τραυματίας της Εθνοφυλακής, ο Άντριου Γουλφ, 24 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο φερόμενος δράστης, Αφγανός υπήκοος, Ραχμανουλά Λακανβάλ, 29 ετών, σύμφωνα με τον Τραμπ, βρίσκεται επίσης σε σοβαρή κατάσταση.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση που άφησε δύο μέλη της Εθνοφυλακής σε κρίσιμη κατάσταση σε μια φαινομενικά «στοχευμένη επίθεση» κοντά στον Λευκό Οίκο.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 14:15 την Τετάρτη κοντά στο σταθμό Farragut West Metro.

This is Sarah Beckstrom, one of the National Guard members shot for defending God-given freedoms



Her father doesn’t expect her to survive



“I’m holding her hand right now… She has a mortal wound. It's not going to be a recovery.”



She was only 20



Pray for her and her family pic.twitter.com/MdNppQKrYx — Anna Lulis (@annamlulis) November 27, 2025

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ουάσινγκτον, Τζινίν Πίρο, δήλωσε ότι ο ύποπτος, Ραχμανουλά Λακανβάλ, φέρεται να οδήγησε από την πολιτεία της Ουάσινγκτον με σκοπό να στοχεύσει τα μέλη της Εθνοφυλακής. Ο Λακανβάλ, Αφγανός υπήκοος, επιτέθηκε στα μέλη της Εθνοφυλακής χρησιμοποιώντας περίστροφο .357 Smith & Wesson.

«Ένας φρουρός χτυπήθηκε, έπεσε, και στη συνέχεια ο δράστης γέρνει πάνω του και τον χτυπά ξανά. Ένας άλλος φρουρός δέχτηκε αρκετές φορές πυρά», είπε η Πίρο. Άλλα μέλη της Εθνοφυλακής ανταποκρίθηκαν άμεσα και βοήθησαν να ακινητοποιηθεί ο ύποπτος, αφού τραυματίστηκε από μέλος της φρουράς.

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισι, μετέβη στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη το βράδυ και επισκέφθηκε τα τραυματισμένα μέλη στο νοσοκομείο. Σε ανακοίνωσή του ζήτησε από κάθε πολίτη της Δυτικής Βιρτζίνιας να προσευχηθεί για τους δύο φρουρούς και τις οικογένειές τους. Ο Μόρισι συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο Τραμπ για να συζητήσουν την έρευνα.

Ο υποστράτηγος Λέλαντ Μπλάντσαρντ Β’, διοικητής της Εθνοφυλακής της Ουάσινγκτον, μίλησε συγκινημένος για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες της Μπέκστρομ και του Γουλφ, καθώς οι υπόλοιποι Αμερικανοί γιόρταζαν την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η Πίρο ανέφερε ότι ο ύποπτος θα αντιμετωπίσει κατηγορίες, μεταξύ άλλων για επίθεση με πρόθεση πρόκλησης βλάβης και παράνομη οπλοκατοχή, τονίζοντας ότι οι κατηγορίες αυτές ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης των τραυματιών της Εθνοφυλακής.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ περνούν την Ημέρα των Ευχαριστιών στο κλαμπ του Mar-a-Lago στη Φλόριντα και δεν βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο τη στιγμή του περιστατικού.

Ο Τραμπ εξέδωσε βίντεο-δήλωση το βράδυ της Τετάρτης, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «πράξη μίσους» και διατάζοντας την επανεξέταση όλων των Αφγανών μεταναστών που είχαν εισαχθεί υπό τη διοίκηση Μπάιντεν.

Επιπλέον, διέταξε την ανάπτυξη επιπλέον 500 στρατιωτών της Εθνοφυλακής στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ σχεδίαζε να πραγματοποιήσει την παραδοσιακή τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη των ενόπλων δυνάμεων το βράδυ της Πέμπτης, αλλά δεν ήταν άμεσα γνωστό εάν θα μιλούσε και με μέλη της Εθνοφυλακής.

Η Εθνοφυλακή είχε αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα της χώρας στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής ανάληψης της διοίκησης της πόλης και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας από τον Τραμπ τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, 2.188 μέλη της Εθνοφυλακής ήταν ανατεθειμένα στην Ουάσινγκτον.