Ο Αφγανός που άνοιξε πυρ κατά δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον , τραυματίζοντάς τους σοβαρά, είχε στο παρελθόν συνεργαστεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, αλλά και με τη CIA, κάτι που επιβεβαιώνει ο διευθυντής της υπηρεσίας, πριν μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μετέδωσε το Fox News, ο 29χρονος ύποπτος είχε υπηρετήσει τόσο με τον αμερικανικό στρατό όσο και με τη CIA στο Αφγανιστάν και έφτασε στις ΗΠΑ μόλις ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων τον Αύγουστο του 2021, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σημείωσε ότι ο ύποπτος είχε συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. «Μετά την καταστροφική αποχώρηση που έκανε ο Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, η κυβέρνηση Μπάιντεν δικαιολόγησε τη μεταφορά του ύποπτου για τα πυρά στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο 2021 εξαιτίας της προηγούμενης συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση, περιλαμβανομένης της CIA, ως μέλους μιας δύναμης με την οποία συμπράτταμε στην Κανταχάρ», δήλωσε ο Ράτκλιφ στο Fox News.

Το χρονικό της επίθεσης

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στο κέντρο της Ουάσινγκτον, όπου από τον Αύγουστο περιπολούν πεζή εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς, έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, παρά την αντίθεση των δημοκρατικών τοπικών αρχών. Οι δύο στρατιωτικοί είναι «σοβαρά τραυματισμένοι», ενώ ο ύποπτος, ο οποίος τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών πριν τη σύλληψή του, επίσης θεωρείται «σοβαρά τραυματισμένος», όπως έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον δράστη «ζώο» που «θα πληρώσει πολύ ακριβά».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ταυτοποίησε τον ύποπτο ως Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, Αφγανό υπήκοο. Οι υπηρεσίες ιθαγένειας και μετανάστευσης ανακοίνωσαν την προσωρινή αναστολή επεξεργασίας όλων των αιτήσεων Αφγανών για μετανάστευση στις ΗΠΑ, «ώστε να επανεξετασθούν περαιτέρω πρωτόκολλα ασφαλείας και απόρριψης των αιτήσεων».

Ο Λακανουάλ εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021 μέσω της Επιχείρησης Υποδοχής Συμμάχων (Operation Allies Wellcome), προγράμματος της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη μετεγκατάσταση Αφγανών που είχαν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και κινδύνευαν από αντίποινα των Ταλιμπάν. Σύμφωνα με το NBC News, συγγενής του υπόπτου ανέφερε ότι υπηρέτησε για δέκα χρόνια στον αφγανικό στρατό δίπλα σε δυνάμεις των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, με μέρος της θητείας του να περνάει στην Κανταχάρ, ενώ πρόσφατα εργαζόταν για τη γιγάντια εταιρεία λιανικών πωλήσεων Amazon.com.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το μεταναστευτικό μητρώο του Λακανουάλ, όμως ανώνυμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε ότι είχε υποβάλει αίτημα ασύλου το Δεκέμβριο του 2024, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Απριλίου 2025, τρεις μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ. Ο 29χρονος, που κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δεν είχε ποινικό μητρώο.

Οι πυροβολισμοί έγιναν μπροστά σε σταθμό μετρό σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, λίγα τετράγωνα από το Λευκό Οίκο, με πράκτορες της Secret Service να αποκλείουν προληπτικά το προεδρικό μέγαρο. Ως αντίδραση, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο πρόεδρος διέταξε την αποστολή άλλων 500 εθνοφρουρών για να ενισχύσουν τους ήδη περισσότερους από 2.000 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον.

Βανς: Να τους απελάσουμε

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που βρισκόταν στο Κεντάκι, τόνισε μέσω X ότι οι πυροβολισμοί υποστηρίζουν την πολιτική μεταναστεύσεων της κυβέρνησης Τραμπ: «Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να απελάσουμε ανθρώπους που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας». Πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι εφαρμόζει παράνομα σκληρά μέτρα, στοχοποιώντας αδιακρίτως μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων χωρίς ποινικό μητρώο ή νόμιμα στη χώρα.

Η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ, που έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην πόλη, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «στοχευμένους πυροβολισμούς». Ο Τζεφ Κάρολ, υπαρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, συμπλήρωσε ότι οι δύο στρατιώτες έπεσαν σε «ενέδρα» και ο δράστης φέρεται να ενήργησε μόνος του. Οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς περιπολούσαν έξω από σταθμό του μετρό όταν ο ύποπτος «βγήκε από τη γωνία», έβγαλε όπλο και πυροβόλησε, πριν τελικά κατασταλεί από συναδέλφους του.