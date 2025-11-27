Ο Ισπανός προπονητής, Ράφα Μπενίτεθ, αναφέρθηκε στη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς.

Μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV για το ματς ο Ισπανός τέχνικος δήλωσε: «Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα με καλή κυκλοφορία και καλή φυσική κατάσταση. Εμείς καταφέραμε και δείξαμε χαρακτήρα και καλή νοοτροπία.

Είχαμε έναν καθαρόαιμο αμυντικό χαφ. Είχαμε ζητήματα με τον Τσιριβέγια και για αυτό παίξαμε με τριάδα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Οι παίκτες είχαν πολύ καλή νοοτροπία και έδειξαν αφοσίωση. Κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και θέλουμε να συνεχίσουμε με νίκη».