Νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων πλήττει πολλές περιοχές της Αττικής τα ξημερώματα της Παρασκευής με βροντές και αστραπές ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει για σήμερα, Παρασκευή 28/11, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στη Θράκη, καθώς και σε τμήματα της Θεσσαλίας και των Σποράδων. Από τις μεσημεριανές ώρες, ανάλογα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στις Κυκλάδες, ενώ προς το βράδυ θα επηρεαστούν τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Χαλαζοπτώσεις προβλέπονται κυρίως στην Πελοπόννησο και στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και σταδιακά στα νησιά του Αιγαίου, με πιθανότητα μεγάλης έντασης χαλαζιού σε ορισμένες περιοχές. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο βροχόπτωσης έχει καταταχθεί στην Κατηγορία 4, ως «Πολύ Σημαντική».