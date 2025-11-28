Το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρόσδεσή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λίγες ώρες μετά την εκτόξευσή του από το Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν. Σύμφωνα με τη Roscosmos, το σκάφος μετέφερε δύο ρώσους κοσμοναύτες και έναν αμερικανό αστροναύτη.

Οι Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, Σεργκέι Μικάεφ και Κρις Ουίλιαμς θα παραμείνουν περίπου 8 μήνες στον ΔΣΣ και αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη το καλοκαίρι του 2026.

Ο πύραυλος Soyus 2.1a εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στις 11:28 (ώρα Ελλάδος) και η αποστολή έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τρεις ώρες αργότερα. Το βράδυ της Πέμπτης, η Roscosmos ενημέρωσε πως κατά την εκτόξευση υπέστη ζημιές η πλατφόρμα, εκτιμώντας όμως ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν σύντομα.