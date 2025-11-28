Το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρόσδεσή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λίγες ώρες μετά την εκτόξευσή του από το Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν. Σύμφωνα με τη Roscosmos, το σκάφος μετέφερε δύο ρώσους κοσμοναύτες και έναν αμερικανό αστροναύτη.

Οι Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, Σεργκέι Μικάεφ και Κρις Ουίλιαμς θα παραμείνουν περίπου 8 μήνες στον ΔΣΣ και αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη το καλοκαίρι του 2026.

Roscosmos has launched the Soyuz MS-28 mission onboard a Soyuz 2.1a rocket from Site 31/6 in Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan.

Onboard were Two Roscosmos Cosmonauts as well as a NASA Astronaut heading for a six month mission aboard the International Space Station. https://t.co/YJ4UQrXjni pic.twitter.com/YZjzfXbk05 — Elisar Priel (@ENNEPS) November 27, 2025

Ο πύραυλος Soyus 2.1a εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στις 11:28 (ώρα Ελλάδος) και η αποστολή έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τρεις ώρες αργότερα. Το βράδυ της Πέμπτης, η Roscosmos ενημέρωσε πως κατά την εκτόξευση υπέστη ζημιές η πλατφόρμα, εκτιμώντας όμως ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν σύντομα.