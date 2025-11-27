Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στη Φιορεντίνα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πανηγύρισε σημαντική νίκη με 1-0, χάρη στο γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι, τόνισε τη σημασία της δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις, αλλά και την κατάσταση του Ζίνι.

Ο Σέρβος προπονητής εκτίμησε ότι ο Ανγκολέζος επιθετικός δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου μία εβδομάδα έως δέκα μέρες.

Αυτό σημαίνει πως ο Ζίνι πιθανότατα θα απουσιάσει από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, καθώς και από τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον παράλληλο τραυματισμό του Φραντζί Πιερό, ο Λούκα Γιόβιτς αποτελεί τη μοναδική λύση για την κορυφή της επίθεσης.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς:

«Θα πω μεγάλο μπράβο στους παίκτες και στον κόσμο τόσο που ήταν στο γήπεδο, όσο και σε εκείνους που έμειναν απ’ έξω. Αυτή η εμφάνιση είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις. Έχουν ανέβει οι ρυθμοί και οι παίκτες έχουν προσαρμοστεί. Έχουμε μια μέρα να το απολαύσουμε και μετά θα προετοιμαστούμε για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Οι παίκτες προπονούνται αλλά από την ένταση βγαίνουν τραυματισμοί. Ξέρετε πως μου αρέσει να παίζω με δυο φορ αλλά μείναμε με έναν φορ. Τα πρώτα νέα για τον Ζίνι δεν είναι ανησυχητικά αλλά ίσως μείνει εκτός για μια εβδομάδα με δέκα μέρες. Θα δουλέψουμε και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για το ματς με τον Παναθηναϊκό».