Ο Πέδρο Καστίγιο, που υπηρέτησε ως πρόεδρος του Περού από το 2021 έως το 2022, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε 11½ χρόνια φυλάκιση για «εξέγερση», καθώς προσπάθησε να διαλύσει το Κογκρέσο που επρόκειτο να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του λόγω κατηγοριών διαφθοράς. Ωστόσο, αθωώθηκε από τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει την καταδίκη του σε κάθειρξη 34 ετών για το σύνολο των κατηγοριών.

Το δικαστήριο «καταδικάζει τον Χοσέ Πέδρο Καστίγιο Τερόνες ως συναυτουργό εγκλήματος κατά των εξουσιών του Κράτους και της συνταγματικής τάξης, στο πλαίσιο συνωμοσίας για εξέγερση», αναφέρει η ετυμηγορία.

Προφυλακισμένος από τον Δεκέμβριο του 2022, ο 56χρονος Πέδρο Καστίγιο θα εκτίσει την ποινή του σε ειδική φυλακή όπου κρατούνται άλλοι τρεις πρώην πρόεδροι του Περού: ο Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006), ο Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) και ο Μαρτίν Βισκάρα (2011-2014). Ο Βισκάρα καταδικάστηκε χθες Τετάρτη σε κάθειρξη 14 ετών για υπόθεση διαφθοράς την εποχή που ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.