Μια νεόνυμφη γυναίκα, που μαχαιρώθηκε θανάσιμα στο Φοίνιξ της Αριζόνα, κατονόμασε με την τελευταία της ανάσα τον δολοφόνο της, τον ίδιο της τον σύζυγο.

Η Daily Mail αναφέρει ότι η 37χρονη Αλίσια Γκραντ είχε παντρευτεί πρόσφατα τον 36χρονο Στίβεν Ντένις, όταν εκείνος τη μαχαίρωσε επανειλημμένα ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους, παρκαρισμένο στο πάρκινγκ του καταστήματος στο βόρειο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ζευγάρι συζητούσε την ακύρωση του γάμου τους όταν ο Ντένις ξέσπασε βίαια. Η Γκραντ, μητέρα δύο παιδιών, βρέθηκε αιμόφυρτη στη θέση του οδηγού από σοκαρισμένους περαστικούς που άκουσαν τις απεγνωσμένες κραυγές της τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2024.

Καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία, εκείνη πρόλαβε να ψιθυρίσει το όνομα του δράστη: «Ντένις». Λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο. Ο δράστης διέφυγε πεζός, παίρνοντας μια τσάντα από το αυτοκίνητο και διαπληκτιζόμενος με έναν αυτόπτη μάρτυρα πριν εξαφανιστεί. Λίγο αργότερα κάλεσε ο ίδιος το 911, ομολόγησε την πράξη του και αποκάλυψε στους αστυνομικούς πού είχε κρύψει το όπλο του εγκλήματος.

Newlywed bride's dying declaration identified her killer after she was fatally-knifed outside Home Depot store https://t.co/mDQZQCkJOX — Daily Mail (@DailyMail) August 20, 2025

Στις 18 Αυγούστου 2025, ο Στίβεν Ντένις καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξη αφού δήλωσε ένοχος για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

Η εισαγγελέας της Κομητείας Μαρίκοπα, Ρέιτσελ Μίτσελ, χαρακτήρισε το έγκλημα ιδιαιτέρως σκληρό: «Δεν πρόκειται απλώς για μια βίαιη πράξη, είναι μια προδοσία από κάποιον που θα έπρεπε να αποτελεί πηγή ασφάλειας, όχι τρόμου. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα σκληρό σε έναν φόνο μέσα σε μια σχέση που υποτίθεται ότι βασίζεται στην εμπιστοσύνη», τόνισε, υποσχόμενη πως θα συνεχίσουν να διώκουν σθεναρά τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας.

Η οικογένεια της Αλίσια έχει πλέον αναλάβει την ανατροφή των δύο παιδιών της, ηλικίας 9 και 15 ετών, ενώ έχει δημιουργηθεί καμπάνια στο GoFundMe για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας και τη στήριξη του μέλλοντός τους.

Σε μήνυμά τους στην πλατφόρμα, οι δικοί της άνθρωποι τη θυμούνται ως μια γυναίκα γεμάτη ελπίδα, ενέργεια και φιλοδοξία: «Αν και η Αλίσια έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς, η αστείρευτη αισιοδοξία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όλους όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν. Θα τη θυμόμαστε ως κόρη, αδελφή, ξαδέλφη και φίλη, μα πάνω απ’ όλα ως μια υπέροχη μητέρα για τα δύο αγαπημένα της παιδιά. Δεν έβλεπε κανένα όνειρο ως υπερβολικά μεγάλο και τα κυνηγούσε με ανοιχτά μάτια και γεμάτη καρδιά».

Η οικογένεια ευχαρίστησε για τη στήριξη που έλαβε, αναφέροντας ότι μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν μια «γιορτή ζωής που απέδωσε αληθινά την ομορφιά που έφερε η Αλίσια σε αυτόν τον κόσμο» και υπογράμμισαν ότι τώρα επικεντρώνονται στη φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών της.