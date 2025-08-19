Μια 31χρονη γυναίκα από το Κεντάκι των ΗΠΑ κατηγορείται ότι προκάλεσε ολοκληρωτική ζημιά στο αυτοκίνητο του πρώην συντρόφου της, ρίχνοντας αλάτι στο ρεζερβουάρ και γκλίτερ στους αεραγωγούς του κλιματισμού, ενώ δεν δίστασε να χαμογελάσει πλατιά στη φωτογραφία της σύλληψής της.

Όπως αναφέρει η New York Post, η Στέφανι Καρλκουίστ, η οποία είναι έγκυος, ξέσπασε στο όχημα μετά από καβγά στις αρχές Ιουλίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, πέρα από το αλάτι και το γκλίτερ, έσκισε ένα λάστιχο, ράγισε το παρμπρίζ και τον εσωτερικό καθρέφτη, ενώ κατέστρεψε και την οθόνη του ραδιοφώνου. Οι ζημιές έφτασαν τα 12.464 δολάρια, καθιστώντας το αυτοκίνητο ολοκληρωτικά άχρηστο.

Enraged ex-girlfriend allegedly totals former flame’s car with glitter in AC vents — then flashes killer smile in glam mugshot https://t.co/pkEcFYPn7G pic.twitter.com/t4l0QeBdIr — New York Post (@nypost) August 18, 2025

Η γυναίκα παραδέχθηκε μέρος των πράξεών της, λέγοντας στον οδηγό του γερανού και στη μητέρα του θύματος τι είχε κάνει, ενώ λίγο αργότερα έστειλε μήνυμα συγγνώμης στον πρώην της μέσω Instagram, δικαιολογώντας την έκρηξή της με το άγχος της εγκυμοσύνης.

Στην ανάκριση, ομολόγησε ότι έβαλε γκλίτερ και ράγισε το παρμπρίζ, ωστόσο υποστήριξε ότι τα υπόλοιπα προβλήματα προήλθαν από τη «φυσιολογική φθορά» του οχήματος που είχε καθυστερημένο σέρβις.

Τελικά, συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα φθοράς ξένης περιουσίας, με την εγγύηση να ορίζεται στα 12.000 δολάρια.