Ένα 17χρονο αγόρι από τη Γάζα, ο Ατέφ Αμπού Χατέρ (Atef AbuKhater), πέθανε από σοβαρό υποσιτισμό, ζυγίζοντας μόλις 25 κιλά, ανέφεραν ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ Σίφα, δίνοντας στη δημοσιότητα σοκαριστικά βίντεο και φωτογραφίες με τη σορό του νεκρού αγοριού, σκελετωμένη, στο νεκροτομείο.

Ο Αμπού Χατέρ ήταν ανάμεσα στους 7 ανθρώπους που πέθαναν σήμερα από την πείνα στον παλαιστινιακό θύλακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Teenager Atef Abukhater, just 17 years old, was among SEVEN people who were killed by Israel's starvation in Gaza over the past 24 hours.

Yet we have the world counting on Witkoff's conclusions that there is no hunger in Gaza. pic.twitter.com/ySh1EsldsF