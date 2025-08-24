Μεταρρυθμιστικές αλλαγές επιδιώκει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα, καθώς στόχος του πρωθυπουργού είναι να αλλάξει το κλίμα για το κυβερνών κόμμα και να δείξει πως πραγματικά «σπάει αυγά». «Η μεγαλύτερη πρόκληση της κυβέρνησης μας σχεδόν δύο χρόνια μετά τις νικηφόρες εκλογές του 2023 είναι όχι πώς θα πατήσουμε φρένο, αλλά πώς θα πατήσουμε γκάζι», έλεγε πριν λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ενώ προετοιμάζεται σε εντατικούς ρυθμούς το πακέτο παροχών στη ΔΕΘ, με το επιτελείο να μελετούν, να προσθέτουν και να σβήνουν μέτρα, κυρίαρχη άποψη στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να υποκύψει σε λογικές που ανήκουν στο παρελθόν, αλλά θα προχωρήσει σε ένα μπαράζ μεταρρυθμίσεων με στόχο επίσης να διαθέσει πόρους υπέρ της αναπτυξιακής δυναμικής και της κοινωνικής συνοχής.

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα προβεί σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις υπέρ της ενίσχυσης της ανάπτυξης και στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητά της είναι πώς η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων θα βοηθήσει τη χώρα να διατηρήσει μεγαλύτερους αναπτυξιακούς ρυθμούς από τον ευρωπαϊκά μέσο όρο.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεδιπλωθεί ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς. Η αρχή γίνεται με τις κομβικές αλλαγές στον Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ακολουθεί η υλοποίηση του νόμου για τα μη κρατικά ΑΕΙ και ταυτόχρονα η έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση (άρθρο 16, αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων), κ.ά.

Επίσης, θα προετοιμαστεί ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, αλλά και ρυθμίσεις που έχουν ως στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση προωθεί μία πρωτοβουλία για τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας, αλλά και μία αντίστοιχη για τη στήριξη των εξαγωγών μέσω της απλοποίησης της σχετικής διαδικασίας.

Το στοίχημα της κυβέρνησης και οι προβληματισμοί

Σειρά μεταρρυθμίσεων έχει η κυβέρνηση στην ατζέντα της, με σκοπό, όπως έχει σημειώσει ο πρωθυπουργός «να πατήσουμε γκάζι»

Η κυβέρνηση με αυτές τις μεταρρυθμιστικές αλλαγές θα επιχειρήσει να ξεπεράσει και προβλήματα, όπως την πρόσφατη δικογραφία που κατατέθηκε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φυσικά τα Τέμπη. Μην ξεχνάμε πως και τις δύο υποθέσεις θα τις βρει μπροστά της μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Στο καυτό θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δε, το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει πως κινήθηκε μεταρρυθμιστικά με την απόφαση για μεταφορά στην ΑΑΔΕ των αρμοδιοτήτων για την πληρωμή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στους αγρότες -προνομιακό εκλογικό ακροατήριο για τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες κάλπες- και επιμένει πως ήταν ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και φέρνει στην επιφάνεια τις αδυναμίες που δεν αντιμετώπισε το πολυδιαφημισμένο «επιτελικό κράτος».

Κρίσιμο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι να κερδίσει πόντους από τις μεταρρυθμίσεις ώστε να πείσει και ένα σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης που αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τη Νέα Δημοκρατία. Στις μετρήσεις του Ιουλίου, η ΝΔ και ο πρωθυπουργός διατηρούν προβάδισμα. Δεν φθάνει όμως μόνο αυτό γιατί φθορά είναι βέβαιο που θα υπάρξει, συν του ό,τι πρέπει να υπολογιστεί η μεγάλη δυσαρέσκεια των πολιτών από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Οι προσεκτικότεροι αναλυτές των ερευνών δεν παραβλέπουν ότι χωρίς την αβέβαιη αναλογική κατανομή της αδιευκρίνιστης ψήφου, η πραγματική πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ καταμετράται σε χαμηλότερο επίπεδο από το όριο του 25%, ενώ δίχως αναγωγές, το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος είναι περίπου στο 25%.

Το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να περάσει επικοινωνιακά και πολιτικά το «αφήγημα» της κυβερνητικής αξιοπιστίας και της μεταρρυθμιστικής διάθεσης. Άρα, θα προτάξει ως μείζονα προτεραιότητα την «μάχη των τολμηρών μεταρρυθμίσεων» και τις «εκσυγχρονιστικές τομές» που θεωρεί απαραίτητες για την χώρα. Με το βασικό διακύβευμα, το οποίο προβάλλει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αφορά από δω και στο εξής την γρήγορη σύγκλιση με τις πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης τόσο στους μισθούς, όσο και στην πιο αποτελεσματική κρατική λειτουργία, στην πιο παραγωγική οικονομία, αλλά και στις θεσμικές αλλαγές.

Ένας άλλος πονοκέφαλος για το Μέγαρο Μαξίμου είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό απήχησης του κυβερνώντος κόμματος στις νεότερες γενιές των ψηφοφόρων και εκεί θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος τους επόμενους μήνες. Ενδεικτικά, με βάση τις μετρήσεις του Ιουλίου, στην ηλικιακή ομάδα 17 με 24, μόλις το 6,8% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ΝΔ, η οποία κατατάσσεται τέταρτη (με πρώτη την Πλεύση Ελευθερίας). Στους ψηφοφόρους που είναι μεταξύ 25 και 34 ετών περνά δεύτερη με το ισχνό 11,8%, στις ηλικίες 35 με 44 ετών παίρνει κεφάλι με 22,4%, στις ηλικίες 45-54 ετών υποχωρεί στο 15,8%, και η πρωτοκαθεδρία της οικοδομείται από εκεί και ύστερα, αφού στις ηλικίες 55 με 64 ετών ανεβαίνει στο 22,4% και κυριαρχεί στους άνω των 65 με 38,2%.