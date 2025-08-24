Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που το βράδυ του Σαββάτου παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα δρόμο στη Σαλαμίνα.

Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον δράστη και, μόλις εκείνος πληροφορήθηκε ότι αναζητείται, παρουσιάστηκε μόνος του και παραδόθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγήθηκε στην εισαγγελία Πειραιά όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Την ίδια ώρα, η 83χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Αττικόν σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου (23/08/2025) στη λεωφόρο Φανερωμένης, όταν ο οδηγός της μηχανής χτύπησε την ηλικιωμένη, προκαλώντας της πολύ σοβαρά τραύματα. Η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, ενώ ο δικυκλιστής εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη αμέσως στο σημείο, παρέλαβε την τραυματία και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο Αττικόν.