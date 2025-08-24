Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από οδηγό μηχανής αργά το βράδυ του Σαββάτου (23/08) σε κεντρικό σημείο της Σαλαμίνας.

Η άτυχη γυναίκα είναι 83 ετών και σύμφωνα με τις πληροφορίες δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο δικυκλιστής που την χτύπησε παραμένει άφαντος και αναζητείται από τις αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:00 του Σαββάτου (23.08.2025) στη λεωφόρο Φανερωμένης, όταν ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε την ηλικιωμένη, προκαλώντας της πολύ σοβαρά τραύματα.

Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια.

Στο περιστατικό έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου. Εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων της, αποφασίστηκε η επείγουσα διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικόν.