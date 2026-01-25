Ολοένα και δυσκολότερες μοιάζει να γίνονται οι συνθήκες επιβίωσης στο Survivor για ορισμένα μέλη τόσο της μπλε όσο και της κόκκινης ομάδας. Κάτι που επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν και προβλήθηκε το νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, για τη Μαντίσα Τσότα.

Μάλιστα, η 27χρονη παίκτρια της κόκκινης ομάδας, με καταγωγή από την Αλβανία, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την ψυχολογική της πίεση και ξέσπασε σε λυγμούς μιλώντας στην κάμερα του Survivor.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαντίσα Τσότα εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “είδα στο όνειρο μου, χθες το βράδυ, κάτι πίτες που κάνει η μητέρα μου. Κάτι κοτόπιτες, κάτι κολοκυθόπιτες, κάτι κιμαδόπιτες. Είχε κάνει κάτι ταψιά, ας πούμε, τα λιγουρεύτηκα και ένιωθα ότι τα έτρωγα εκείνη τη στιγμή”.

“Ξύπνησα το πρωί και λέω… τι θα φάμε τώρα; Θα φτιάξουμε πιτούλες για να φάμε και καρύδα. Η αλήθεια είναι ότι ζαλιζόμαστε, δεν μπορούμε οριακά να περπατήσουμε. Δηλαδή περπατάμε και πάμε με το ζόρι, αναγκαστικά, γιατί πρέπει να σηκωθούμε, να περπατήσουμε”.

“Στη σανίδα, που κοιμόμαστε, μουδιάζουν τα πόδια όλων. Εγώ έχω πρηστεί κιόλας χωρίς να ξέρω γιατί. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Και άλλοι στην ομάδα ζαλίζονται, δεν έχουν δύναμη. Δεν ξέρω αν φταίει και το ψυχολογικό που χάσαμε το έπαθλο αλλά η κατάσταση, όσο πάει, δυσκολεύει” πρόσθεσε ακόμα, με δάκρυα στα μάτια, η Μαντίσα Τσότα στο νέο επεισόδιο του Survivor το βράδυ της Κυριακής.