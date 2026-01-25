Στο Πλωμάρι της Λέσβου ζεί εδώ και δεκαετίες η Γεωργία Πιτσιλάδη, η μητέρα που «κρύβεται» πίσω από τον ρόλο της «Όλγας» που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό στην τηλεοπτική σειρά «Το Ριφιφί».

Είναι η γυναίκα, που ενσαρκώνει η Ευαγγελία Μουμούρη ως Όλγα η οποία οργανώνει τη ληστεία στην τράπεζα.

«Να δικαιωθεί ο μικρός. Ο μικρός ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει ‘μαμά, εσύ μονάχα θα με δικαιώσεις και κανένας άλλος. Μόνο εσύ. Κανένας άλλος’», είπε η κα Πιτσιλάδη, μιλώντας τις «Εξελίξεις Τώρα».

Είχαν συγκεντρωθεί 100 εκατ. δρχ από τον έρανο

Τον Σεπτέμβριο του 1989, ο μικρός Παναγιωτάκης διαγνώστηκε με παιδικό καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο. Η ιστορία της γυναίκας που έχασε τον γιο της από καρκίνο επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί από έρανο για να γίνει η επέμβασή του, δεν είναι μυθοπλασία αλλά πραγματικότητα.

Η κοινωνία στηρίζει την οικογένεια Βασιλέλη και μέσα σε χρόνο ρεκόρ συγκεντρώνεται το εξωφρενικό ποσό των 100 εκατομμυρίων δραχμών.

«Στείλαμε τα χαρτιά και μας είπαν ότι μπορείτε να το φέρετε το παιδάκι, έχετε αυτό, βγάλαμε τα εισιτήρια, ετοιμάσαμε διαβατήρια, τα ετοιμάσαμε όλα και απομείναμε με βαλίτσες και διαβατήρια στο χέρι», είπε η μητέρα του παιδιού.

Και πάνω που η οικογένεια είναι έτοιμη να φύγει για την Αμερική, η τράπεζα αρνείται να εκταμιεύσει τα χρήματα για την επέμβαση.

Δέσμευσε τα χρήματα η τράπεζα

«Όταν πήγαμε να πούμε στην τράπεζα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει, μας λέει τα λεφτά δεσμεύτηκαν. Γιατί δεσμεύτηκαν τα λεφτά; Ποιος τα δέσμευσε; Λέει ‘δεν ξέρω, έχουν βγάλει έναν νόμο’, λέει, ‘το ’31’. Τι, να τον κάνω εγώ τον νόμο; Το δικό μου το μωρό ήταν γεννημένο το ’31; Βοηθάει ο κόσμος από το υστέρημά του. Η τράπεζα γιατί να τα δεσμεύει; Είναι δικά της;», είπε και συνέχισε:

«Ο κόσμος τα έδωσε για το μωρό. Να γιατρευτεί το μωρό. Δώσ’ τα. Ήταν δικά σας; Αλλιώς ας μην τα παίρναν από τον κόσμο. Γιατί να τα πάρουν από τον κόσμο; Να πουν ότι είμαστε κλέφτες, απατεώνες, θα τα βάλετε, αλλά εμείς θα τα πάρουμε».

Έναν χρόνο αργότερα, ο νόμος τροποποιείται και ένα μέρος των χρημάτων εγκρίνεται, είναι όμως ήδη πολύ αργά. «Ούτε νόμος άλλαξε, ούτε τίποτα άλλαξαν, το μωρό μ’ το φάγαν και τ’ αποτέλεσμα μηδέν».

Για την τηλεοπτική σειρά λέει: «Απ’ τη μια νιώθω χαρά, απ’ την άλλη είμαι στεναχωρημένη, πάλι ανοίγει πληγή, αλλά δεν θέλω και να ξεχαστεί», είπε η μητέρα του παιδιού, με τον πατέρα να συμπληρώνει για τη σειρά: «απ’ τη μια συγκινήθηκα κι απ’ την άλλη ένιωθα μια χαρά».

Η πραγματική ιστορία του Παναγιωτάκη

Το 3χρονο αγόρι με τα πράσινα μάτια πάλεψε ηρωικά, όμως δεν μπόρεσε να κερδίσει τη μάχη με τη γραφειοκρατία. Η οικογένειά του θρηνεί ακόμη και σήμερα, 25 χρόνια μετά.

«Όλοι ήταν συνεννοημένοι. Από τράπεζα, νοσοκομείο, τα πάντα. Μέχρι της Αθήνας ο διοικητής. Ήταν μπλεγμένοι όλοι μέσα. Για τα χρήματα, κλίκα», είπε ο πατέρας του Παναγιωτάκη.

Την ανείπωτη θλίψη των γονιών του Παναγιώτη απαλύνει ο ερχομός της κόρης τους, που πήρε το όνομα του αδερφού της, σαν φόρο τιμής.

«Και λέω εγώ στην Παναγιά, λέω ‘άμα θες Παναγιά μου να μου το χαρίσεις, να ‘ναι γερό. Και σιδερένιο. Άμα μου το χαρίσεις και μου το πάρεις μετά από έναν χρόνο, να μην μου το δώσεις ποτέ. Άσε με μ’ αυτό τον καημό’», είπε η κα Πιτσιλάδη.

Όσο η κοινωνία θυμάται την αδικία που έγινε σε βάρος τους, ποτέ κανείς δεν θα ξεχάσει τον μικρό Παναγιώτη. Αυτό πιστεύει η οικογένεια Βασιλέλη.

«Να δικαιωθεί ο Παναγιώτης. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Θέλω να δικαιωθεί».