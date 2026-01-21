Αποθέωση γνώρισε στο X η Ευαγγελία Μουμούρη μετά το φινάλε της σειράς «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, με πολλούς τηλεθεατές να γράφουν στο Χ ότι ήταν από τις πιο δυνατές ερμηνείες.

Η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται την Όλγα, μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και παλεύει να μείνει όρθια. Ταυτόχρονα, είναι το πρόσωπο που κινεί τα νήματα στη μεγάλη ληστεία, όχι επειδή την ενδιαφέρουν τα χρήματα, αλλά επειδή θέλει να τιμωρηθούν όσοι έβλαψαν την οικογένειά της και να αποκατασταθεί μια μεγάλη αδικία.

Αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η τελευταία σκηνή της σειράς με την πάστα. Σε όλη τη διάρκεια των επεισοδίων, η Όλγα φαινόταν να παίρνει μόνο μια κουταλιά από το γλυκό και να το αφήνει. Στο φινάλε όμως, μετά από όσα έχουν προηγηθεί, τη βλέπουμε να τρώει ολόκληρη την πάστα, σε μια κίνηση που οι θεατές διάβασαν ως «κάθαρση» και ως σημάδι ότι η ίδια νιώθει πως πήρε την εκδίκηση που ζητούσε.

Στο φινάλε της σειράς, η αστυνομία αρχίζει να πλησιάζει την αλήθεια. Ο Αργύρης οδηγείται για ανάκριση, ενώ η Όλγα και η ομάδα της κρύβονται στην αποθήκη του Μανώλη. Το επεισόδιο κλείνει με μια σκληρή υπενθύμιση της τραγωδίας που βρίσκεται πίσω από όλα: το παιδί της Όλγας χάνει τη μάχη με τη λευχαιμία, αφού τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για την επέμβασή του δεν δόθηκαν ποτέ.

Στο X, τα σχόλια έπεφταν βροχή για την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη. Άλλοι στάθηκαν στο πόσο αληθινά έβγαλε τον πόνο της, ενώ άλλοι είπαν ότι τους λύγισε η σκηνή με την πάστα.

Ευαγγελία Μουμούρη υποκλινόμαστε στο μεγέθος του ταλέντου σας! Η τελευταία σκηνή είναι ακόμα μια ένδειξη της καλλιτεχνικής όασης με το όνομα Σωτήρης Τσαφούλιας. Συγχαρητήρια σε όλους ! #ριφιφι pic.twitter.com/UGSYmcA5ax — ΡενάταΜπου (@renatabou13) January 20, 2026

Όσκαρ; Ναι, χθες! Η @EMoumouri ζωντανεύει την Όλγα σαν να μην υπάρχει άλλος κόσμος…❤️ ΠΟΣΟ ΤΑΛΕΝΤΑΡΑ ΕΙΣΑΙ ΜΩΡΕ 🥹🥹🥹 #ριφιφι #rififi pic.twitter.com/jJIT4xZGAW — Γκαρσόνα Β’ (@AggelAggeliki) January 21, 2026

Τελειωσα πριν λιγο αυτο το αριστούργημα! Οσοι μπορειτε δειτε το μεχρι την τελευταια τελευταια σκηνη!! Αξιζει!! Ολοι πολυ καλοι και μια συγκλονιστικη ερμηνεία από την κα Ευαγγελία Μουμουρη! Μπραβο σε ολους!! Αλλο ενα διαμαντι του #Τσαφουλια #Ριφιφι — wintervibes (@wintervibes10) January 20, 2026

#Ριφιφι σήμερα είδα το τελευταίο επεισόδιο

Ευαγγελία Μουμούρη δεν έχω λόγια, δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τελευταία σκηνή. — wolvesilence (@wolvesilence) January 20, 2026

Από κωμική ηθοποιός "Ευλόγησον" στο Ευτυχισμένοι μαζί, απέδειξε τι συγκλονιστική,καθηλωτικη,αποκαλυπτική ηθοποιός είναι σε δραματικό ρόλο η Ευαγγελία #Μουμουρη. Χειροκροταμε όρθιοι!! Σειράρα για ακόμα μια φορά με υπογραφή #Τσαφουλια.Υπέροχη δουλειά+χωρίς "τσόντα".👏🏻👏🏻👏🏻#Ριφιφι — Thisisdora (@Dorakaki) January 20, 2026

ότι καλύτερο έχω δει φέτος μη πω ever! οι ερμηνείες, η φωτογραφία, η σκηνοθεσία τι να πρωτοπώ! α, και κυρία Μουμούρη μου υποκλίνομαι!!!!!! #Ριφιφι — Holly Golightly (@talulamayholly) January 20, 2026