Αποθέωση γνώρισε στο X η Ευαγγελία Μουμούρη μετά το φινάλε της σειράς «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, με πολλούς τηλεθεατές να γράφουν στο Χ ότι ήταν από τις πιο δυνατές ερμηνείες.

Η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται την Όλγα, μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και παλεύει να μείνει όρθια. Ταυτόχρονα, είναι το πρόσωπο που κινεί τα νήματα στη μεγάλη ληστεία, όχι επειδή την ενδιαφέρουν τα χρήματα, αλλά επειδή θέλει να τιμωρηθούν όσοι έβλαψαν την οικογένειά της και να αποκατασταθεί μια μεγάλη αδικία.

Αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η τελευταία σκηνή της σειράς με την πάστα. Σε όλη τη διάρκεια των επεισοδίων, η Όλγα φαινόταν να παίρνει μόνο μια κουταλιά από το γλυκό και να το αφήνει. Στο φινάλε όμως, μετά από όσα έχουν προηγηθεί, τη βλέπουμε να τρώει ολόκληρη την πάστα, σε μια κίνηση που οι θεατές διάβασαν ως «κάθαρση» και ως σημάδι ότι η ίδια νιώθει πως πήρε την εκδίκηση που ζητούσε.

Στο φινάλε της σειράς, η αστυνομία αρχίζει να πλησιάζει την αλήθεια. Ο Αργύρης οδηγείται για ανάκριση, ενώ η Όλγα και η ομάδα της κρύβονται στην αποθήκη του Μανώλη. Το επεισόδιο κλείνει με μια σκληρή υπενθύμιση της τραγωδίας που βρίσκεται πίσω από όλα: το παιδί της Όλγας χάνει τη μάχη με τη λευχαιμία, αφού τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για την επέμβασή του δεν δόθηκαν ποτέ.

Στο X, τα σχόλια έπεφταν βροχή για την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη. Άλλοι στάθηκαν στο πόσο αληθινά έβγαλε τον πόνο της, ενώ άλλοι είπαν ότι τους λύγισε η σκηνή με την πάστα.