Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου το οποίο συνελήφθη στα μέσα της περασμένης εβδομάδας από τις γαλλικές αρχές τέθηκε υπό κράτηση και ερευνάται αν έπλεε υπό ψευδή σημαία, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Μασσαλίας.

Το πλοίο Grinch συνελήφθη την Πέμπτη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο που επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο, παρά τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί.

Ο 58χρονος Ινδός πλοίαρχος κρατείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ανέφεραν οι εισαγγελείς, σε μια ανακοίνωση στην οποία δεν γίνεται λόγος για τη Ρωσία.

Το δεξαμενόπλοιο απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου και έφερε σημαία των Νησιών Κομόρος. Τα άλλα μέλη του πληρώματος, που είναι επίσης Ινδοί, παραμένουν επάνω στο πλοίο μέχρι να εξεταστούν τα έγγραφά του και να επαληθευτεί η σημαία του, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η ΕΕ έχει επιβάλει 19 δέσμες κυρώσεων στη Μόσχα, η οποία ωστόσο έχει προσαρμοστεί στα περισσότερα από αυτά τα μέτρα και εξακολουθεί να πουλάει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, συνήθως σε μειωμένες τιμές. Μεγάλο μέρος αυτού του πετρελαίου μεταφέρεται με πλοία του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου» της. Τον Οκτώβριο η Γαλλία είχε συλλάβει άλλο ένα πλοίο στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις, το Boracay, στο οποίο ωστόσο επιτράπηκε να αποπλεύσει έπειτα από μερικές ημέρες.