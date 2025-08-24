Ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στους γονείς και τον παππού του 4χρονου παιδιού που πνίγηκε στην πισίνα βίλας στους Παξούς. Μητέρα, πατέρας και παππούς θα απολογηθούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στον ανακριτή, καθώς και οι τρεις βρίσκονταν στο σπίτι, όταν το κοριτσάκι εξαφανίστηκε.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη και οι Αρχές αναζητούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρήκε τραγικό θάνατο. Πληροφορίες του Open αναφέρουν πως ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού κοιμόνταν την ώρα της τραγωδίας, ενώ η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά της, σε μία καφετέρια. Όταν αντιλήφθηκε ότι η μικρή έχει εξαφανιστεί, ενημέρωσε την αστυνομία και άρχισε μαζί με τους γείτονες να ψάχνει την 4χρονη.

Η μικρή περπάτησε 400 μέτρα προκειμένου να φτάσει στην πισίνα. Φαίνεται ότι γνώριζε το μέρος, ενώ είχε μαζί της και ένα κουβαδάκι. Ο δρόμος ήταν αρκετά δύσκολος και ανηφορικός προκειμένου να φτάσει στην πισίνα της βίλας. Σε αυτήν υπήρχαν δύο πισίνες: μία μικρή και μία πιο μεγάλη. Το κορίτσι εντοπίστηκε στη μεγάλη πισίνα από έναν εργαζόμενο της βίλας χωρίς τις αισθήσεις του μία ώρα αφότου έγινε αντιληπτό ότι είχε εξαφανιστεί.

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χολ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο έφτασε και ο γιατρός του κέντρου υγείας των Παξών, ο οποίος προσπάθησε να επαναφέρει το παιδί. Επί τρία τέταρτα προσπαθούσαν να κάνουν το αδύνατο δυνατό χωρίς να τα καταφέρουν τελικά.

Η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 16:00 το μεσημέρι.

Αύριο αναμένεται να γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή του 4χρονου κοριτσιού.