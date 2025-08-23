Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Το κορίτσι που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι τους Παξούς, ενώ έπαιζε στον κήπο διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του. Όταν η μητέρα του αντιλήφθηκε την απουσία της, ξεκίνησε ανήσυχη να ψάχνει για την 4χρονη με τη βοήθεια και των γειτόνων.

Σύμφωνα με το corfunews μόλις 150 μέτρα μακριά από το σπίτι, το 4χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα γειτονικής βίλας. Το άψυχο σώμα του μικρού παιδιού εντοπίστηκε από τον μάγειρα ο οποίος είχε πάει στο σπίτι για να εργαστεί.

Συνελήφθη η μητέρα

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΥ του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή χωρίς αποτέλεσμα. Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών και εντός της ημέρα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.