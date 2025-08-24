Ένας 25χρονος Βραζιλιάνος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας σε ξενοδοχείο στην περιοχή Ορνός της Μυκόνου, ενώ στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και ο 23χρονος ομοεθνής φίλος του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι δύο Βραζιλιάνοι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών (στον 25χρονο νεκρό θα γίνει τοξικολογική εξέταση).

Η αποκάλυψη έγινε όταν υπάλληλος καθαριότητας του ξενοδοχείου μπήκε στο δωμάτιο και διαπίστωσε ότι οι δύο άνδρες ήταν στην ιδιωτική πισίνα, ο ένας σε λιπόθυμη κατάσταση και ο άλλος νεκρός.

Νωρίτερα είχε διαπιστωθεί ότι γινόταν υπερχείλιση νερού από τον εξώστη της σουίτας, όπου βρίσκεται η ιδιωτική πισίνα.

Εντός του δωματίου βρέθηκαν μία χρησιμοποιημένη σύριγγα, καθώς και τέσσερα σακουλάκια που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, που επιβεβαίωσε τον θάνατο του 25χρονου και προσέφερε πρώτες βοήθειες στον 23χρονο, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.