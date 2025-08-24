Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λικ Φρίντεν, βρέθηκε με τη σύζυγό του για διακοπές στην Ελλάδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους υποδέχτηκε στο σπίτι του στην Τήνο.

Ο Φρίντεν ανάρτησε μια φωτογραφία στην οποία φαίνονται τα δύο πρωθυπουργικά ζεύγη και, μεταξύ άλλων, έγραψε: «Η φιλία μεταξύ των εθνών και των ηγετών είναι πολύ σημαντική σε αυτές τις δύσκολες γεωπολιτικές συγκυρίες».

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έγραψε συγκεκριμένα στην ανάρτησή του: «Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα».

Ανάρτηση έκανε και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι αναδημοσιεύοντας τη φωτογραφία του Λικ Φρίντεν και πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχα που σας φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας».